Cap Cana se prepara para recibir torneo internacional de pesca deportiva con más de 300 embaraciones

Bartolo García

Cap Cana, Punta Cana. – Más de 300 embarcaciones y cientos de pescadores nacionales e internacionales participarán en la edición 2026 del “Cap Cana White Marlin Tournament”, evento que se celebrará del 21 al 23 de mayo en las aguas de Marina Cap Cana, consolidándose como uno de los torneos de pesca deportiva más importantes de la región.

La competencia contará con la participación de pescadores, tripulaciones e invitados provenientes de Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, Brasil, México e Italia, entre otros países, quienes competirán teniendo como especie principal el White Marlin o Marlin Blanco.

El torneo se desarrollará en las categorías Sonar y No-Sonar, donde se premiarán los tres mejores barcos de cada modalidad, además de reconocimientos especiales para Mejor Pescador General, Mejor Dama, Mejor Junior y el galardón Overall Best Boat.

Las aguas de Cap Cana continúan destacándose a nivel internacional por su productividad en la pesca deportiva. Durante el año 2025, Marina Cap Cana registró 7,360 liberaciones de agujas de unas 10,545 vistas, reafirmando su liderazgo como uno de los principales destinos mundiales para la pesca de pez de pico.

Ese mismo año también se establecieron importantes récords atlánticos de liberación de Marlin Azul. La embarcación “Gunpowder” logró liberar 27 agujas azules en una sola jornada, mientras que la “Viking 68 Demon” superó la marca con 30 blue marlins liberados en un día.

Como parte de las actividades complementarias, el jueves 21 de mayo se celebrará un torneo amistoso de golf modalidad “Best Ball” en el campo Punta Espada, iniciativa que busca fortalecer la integración y camaradería entre los participantes previo al inicio oficial del evento de pesca.

La justa deportiva es dirigida por el boricua Salvador Egea, junto a un Comité de Validación. Además, el director de Marina Cap Cana, Silvano Suazo, resaltó que el torneo cuenta con el respaldo de Codopesca y la Armada de República Dominicana, bajo las reglas oficiales de la Asociación Internacional de Pesca Deportiva (IGFA).

Asimismo, la Fundación Cap Cana destacó que la sostenibilidad continúa siendo un eje central del evento, promoviendo prácticas responsables orientadas a la preservación de los recursos marinos y el cuidado del entorno natural en cada una de sus actividades. #eljacaguero #CapCana #WhiteMarlinTournament #PescaDeportiva #TurismoRD