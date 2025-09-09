Zaida Mejía asume presidencia del CODAP Santiago para el período 2025-2027

Bartolo García

Santiago, RD.– El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) dejó juramentada su nueva directiva en la filial de Santiago, correspondiente al período 2025-2027, en un acto celebrado en la Alianza Cibaeña, que reunió a artistas, gestores culturales y representantes del sector.

La nueva presidenta de la filial es la artista Zaida Mejía, quien fue electa a unanimidad y se convierte en la primera mujer en dirigir la institución en esta ciudad, marcando un hito en la historia del CODAP.

Junto a Mejía, integran la directiva Jairo Ferreira como vicepresidente; José Herrera, secretario general; y Omar Hernández, secretario de actas, conformando un equipo diverso que busca garantizar la continuidad y modernización de los proyectos de la entidad.

También fueron juramentados Julio Lora, secretario de finanzas; Ruisa Mares, secretaria de prensa; Wali Vidal, secretario de organización; y Yanilsa Cruz, asesora. Los vocales son Percio Raúl, Víctor Valerio, Macho Fermín, Romy Laurentis y Belkis García.

El acto estuvo encabezado por el presidente nacional del CODAP, Joel Gonell, acompañado por Francy García, vicepresidenta, y Amaurys Reyes, vocal. La ceremonia se desarrolló en un ambiente de fraternidad entre los artistas plásticos del Cibao, quienes compartieron ideas sobre el futuro de la institución.

En su discurso central, Gonell resaltó el entusiasmo y profesionalismo de los integrantes de la filial de Santiago: “Este equipo refleja el compromiso de construir un entorno de innovación, creatividad e inclusión que fortalezca el rol del CODAP como referente nacional del arte”, expresó.

El artista Joel Gonell al momento que juramentó los integrantes de la nueva directiva de la filial de Santiago del CODAP, presidida por Zaida Mejía.

Por su parte, la nueva presidenta Zaida Mejía agradeció la confianza depositada en su persona y manifestó sentirse doblemente honrada: primero, por ser la primera mujer en dirigir la filial de Santiago, y segundo, por encabezar una etapa que definió como un nuevo capítulo en la historia de la institución.

“Hoy más que nunca, junto al equipo que me acompaña, nos sentimos comprometidos en promover la creatividad y la inclusión. Queremos que el CODAP sea un espacio donde los artistas encuentren oportunidades para crecer, fortalecer nuestra comunidad y proyectar el arte de Santiago a nuevos niveles”, destacó Mejía.

La presidenta cuenta con una destacada trayectoria en disciplinas como pintura, escultura, dibujo, diseño gráfico, ballet folclórico y drama. Sus obras pictóricas han sido exhibidas en múltiples exposiciones colectivas e individuales tanto en el país como en el extranjero.

Los presentes coincidieron en señalar que este relevo institucional representa un impulso para que la filial de Santiago pueda consolidarse como un epicentro cultural y artístico del Cibao, con mayor proyección a nivel nacional e internacional.

El acto contó con intervenciones de varios miembros que resaltaron la importancia de apoyar a la nueva directiva, subrayando la necesidad de abrir espacios a los jóvenes artistas, fomentar la formación académica y promover proyectos inclusivos.

Asimismo, se destacó que el CODAP Santiago tiene como meta inmediata fortalecer los vínculos con instituciones educativas, centros culturales y organismos internacionales que apoyan el arte, con el objetivo de generar mayores oportunidades de exhibición y capacitación.

Con este paso, el CODAP reafirma su papel como plataforma de defensa, promoción y desarrollo del arte dominicano, abriendo nuevas posibilidades para que los artistas del Cibao trasciendan fronteras y sigan aportando al patrimonio cultural del país.

La juramentación de la nueva directiva no solo marca un cambio administrativo, sino que representa una apuesta renovada por la innovación, la inclusión y la proyección internacional del arte dominicano, en un momento donde la cultura se reconoce como motor del desarrollo social.

