Juan Soto y los escollos que tuvo que superar para alcanzar su primer bono

Cristian Batista (El Niche), su entrenador explica que los trajines fueron amplios y hubo que emplearse a plenitud para abrazar el contrato

Santo Domingo.- Juan Soto, quien hoy disfruta de “las mieles” de Grandes Ligas a nivel de contratos y de accionar en el terreno, tuvo que batallar bastante para poder alcanzar ese primer gran sueño al que tanto anhelan los prospectos.

Desde insertarse sin permiso en la pensión destinada para los novatos, mantener en un alto nivel la dualidad, béisbol y educación, obviar los fines de semanas libres, así como levantarse de madrugada a subir “lomas” con la intención de mejorar la velocidad en sus piernas representaron algunos de los factores por lo que debía esforzarse con la firmeza de conseguir un mejor bono en un 2015 minado de talento.

Cristian Batista, (El Niche), entrenador a quien se lo firmaron los Nacionales en ese 2015, revela algunas de las interioridades por las que el hoy mejor pagado del gran circo tuvo que atravesar contar de competir en los showcases con varios peloteros de su promoción y que hoy brillan en MLB como Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr, Oneil Cruz entre otros.

El Niche, uno de “los guruses” en la formación y capacitación de prospectos, había recibido al entonces joven Soto, de las manos de Rafael Zapata (Pape), quien tuvo a su cargo brindarle al novel las primeras y avanzadas habilidades para el juego.

“Era gordito, no corría mucho, pero enseñaba un bate depurado al que solo había que trabajarlo”, expresó Batista durante su intervención en Diamante el Podcats, con William Aish, Pedro Briceño y Baudilio Jiménez.

“Me encantaba su determinación de corregir sus fallas al tiempo de siempre querer ubicarse en un gran prospecto. Señor yo tengo que firmar para ayudar a mi mamá, le decía una y otra vez”, aclara. “Ese pensamiento me llegaban directo al corazón”, externa.

Y señala, por esas razones y al ver que aún no le buscaba un espacio en la pensión, un día llegó con su bulto y sin pedir permiso se alojó en ella, luego y tras un tryout con los Marlins en que presentó un tiempo poco apropiado, optó por levantarse más temprano cada día e ir a subir en las lomas, hechos que motivaron a Batista a ayudarlo, hasta que unos meses después consiguieron la firma con los Nacionales.

Elly de la Cruz y otros peloteros

En la actualidad 24 peloteros entrenados por El Niche han llegado a las Grandes Ligas, entre ellos Elly de la Cruz, Otto López, Angel Martínez, Weencel Pérez, Randy Rodríguez, Gregory Polanco, Yermín Mercedes, Angel Chivilli, Willy García entre otros. José De Paula, el primer prospecto de los Dodgers es también de su finca. En 2024 le subieron 5 ese solo año.

Batista no lo piensa dos veces en afirmar que De Paula será el próximo gran pelotero dominicano en escalar a la gran carpa. A él lo descubrió en Nueva York.

Elly pactó como una ganga por 65 mil dólares con Cincinnati, recuerda que Richard Jiménez lo observó solo tres veces. “Era un monto como que ya le sobraba en ese entonces”, expresa.

Posible huelga y draft

Batista considera que la disparidad de criterios entre los dueños de equipos y la Asociación de Peloteros pudiera provocar una huelga, la cual dejaría al béisbol sensiblemente afectado.

Mientras que por rapidez con la que transita el firmar a los prospectos en la actualidad prefiere le llegada del draft al llamado sistema internacional.

“Ahora nos obligan a observar peloteros de 9-10 años, eso es mantenerlo por más tiempo en las pensiones, somos entrenadores y padres a la vez. Se están llegando acuerdos para cobrarlos en 4 y 5 años y así nos e podrá trabajar.

Esto ha provocado que muchos programas cierren. Además el trabajo que realizamos no está ni minimamente valorado.

El Niche asegura que actualmente el negocio del béisbol no está muy bien y que por eso hay un crisis que afectaría a muchos programas incluso pueden cerrar algunos.