Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Dominicanos en NY siguen esperando: Dominicanos en NYC expresan que siguen esperando una exhaustiva investigación al Consulado dominicano, por parte de Cancillería, tras la denuncia pública realizada el mes pasado por el partido Fuerza del Pueblo (FP-NY), que alarmó a la comunidad quisqueyana. El secretario general de FP-NY, Odell Suero, denunció un supuesto esquema de cobros excesivos y facturación paralela (facturas computarizadas oficiales de 100 dólares por poderes consulares, y al mismo tiempo una manual adicional de 60 dólares). ¡Uff! Un incremento de 10 dólares en la solicitud de doble ciudadanía; 20 dólares extra en cartas de ruta; hasta 60 dólares por servicios VIP en permisos de viaje para menores; un dólar por cada fotocopia; un cobro de 30 dólares por envío al tramitar pasaportes en oficinas externas, incluso cuando el solicitante puede retirarlo por sí mismo; el personal de la sede presiona a los usuarios para que soliciten pasaportes con vigencia de 10 años, de mayor costo, elevando así la facturación consular. El ID consular, que debe ser opcional, se añade automáticamente al trámite de pasaporte como parte de un “paquete”, sumando 25 dólares sin una advertencia clara. De este modo, una renovación de pasaporte de 6 años pasa de 125 a 150 dólares, y el MIREX aprobó la estandarización de tarifas consulares en 2023 para garantizar uniformidad y transparencia en todas las sedes del mundo. Son prácticas abusivas contra la comunidad dominicana en el Consulado General, dirigido por Jesús “Chu” Vásquez, denunció la FP. Ante todo, dicen en el Alto Manhattan, Cancillería no ha movido un dedo para corregir la situación y dar a conocer cuál es la realidad en la sede consular, denunciada por el partido político. ¡Humm!

►Respaldo total al congresista Espaillat: El Distrito Congresual 13, donde Adriano Espaillat busca su reelección en las Primarias Demócratas del próximo 23 de junio, cuenta con el respaldo de la mayoría de los líderes del Partido Demócrata, quienes reconocen su liderazgo, capacidad de gestión, resultados concretos en favor de las familias trabajadoras y firme defensa de las comunidades inmigrantes. Entre quienes respaldan su candidatura figuran la gobernadora de NY, Kathy Hochul; la fiscal general del estado, Letitia James; el contralor de NYC, Mark Levine; los presidentes de los condados de Manhattan y El Bronx, Brad Hoylman-Sigal y Vanessa Gibson; la presidenta del Concejo Municipal de NYC, Julie Menin; la congresista Nydia Velázquez (NY-07); el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes y congresista por el D8-NY, Hakeem Jeffries; y la senadora estatal por Harlem, la afroamericana Cordell Cleare. También respaldan a Espaillat los asambleístas estatales George Álvarez, Manny De Los Santos, Amanda Séptimo, Yudelka Tapia, Al Taylor, Eddie Gibbs y Karines Reyes; así como los concejales Christopher Marte, Shaun Abreu, Carmen De La Rosa, Pierina Sánchez y Oswald Feliz. Asimismo, cuenta con el apoyo de influyentes organizaciones sindicales, entre ellas 1199SEIU, 32BJ SEIU, la United Federation of Teachers (UFT), DC 37, la New York State Nurses Association (NYSNA), TWU Local 100, LIUNA-NY, RWDSU, ATU Local 1056, CSEA Local 1000, CWA District 1 y Teamsters Local 237, entre otras. También han expresado su respaldo la Asociación Nacional de Supermercados (NSA), United Bodegas of America (UBA) y la Asociación de Bodegas y Pequeñas Empresas de NY. A este amplio respaldo se suman Prensa & Comunidad Hispana Corp. (PreCoHis) y numerosos periodistas, entre ellos Manuel Ruiz, Ramón Mercedes, Carlos de la Vega, Roberto Gerónimo, César Romero, José Samboy, Rafael Díaz, Aquiles Rojas y José Zabala. Igualmente, apoyan su reelección dirigentes y miembros de las seccionales en NY del PRM, FP, PLD, PRD y PRSC; así como los prominentes médicos Ramón Tallaj, Bienvenido Fajardo y Héctor Reyes, y el influyente y respetado abogado criminalista Andrés Aranda. Además de empresarios, líderes comunitarios, clubes, asociaciones, amas de casa, taxistas y representantes de diversos sectores de diversas comunidades.

►Propuestas de Ávila Chevalier aterrorizan votantes D-13: Los votantes del D-13, con una población de 778,141 habitantes, de los cuales el 51.3 % es de origen hispano y el 83.5 % son ciudadanos estadounidenses, distribuidos en los vecindarios de Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Harlem, Marble Hill y el noroeste de El Bronx, han expresado su creciente alarma y preocupación por las posiciones y propuestas de la candidata al Congreso Darializa Ávila Chevalier. La candidata, musulmana practicante y vinculada al movimiento Socialistas Democráticos de América (DSA), propone cambios radicales en el sistema económico y social de EE. UU.: abolir la policía, las prisiones y las fronteras; poner fin a las deportaciones; expropiar la propiedad privada y nacionalizar las principales industrias. Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, compartió mensajes a favor de una intervención gubernamental masiva, proponiendo la nacionalización de servicios públicos, hospitales y farmacéuticas; la suspensión de alquileres e hipotecas; y la eliminación de seguros de salud privados. Además, hizo expresiones vulgares y ofensivas, refiriéndose a Hillary Clinton como “gran perra blanca” y calificando a Joe Biden de “violador” y “criminal de guerra”, y acusando a los soldados de EE. UU. de “criminales de guerra”. Estas publicaciones han sido recogidas por la prensa anglosajona. Ver = https://elnuevodiario.com.do/propuestas-de-candidata-al-congreso-avila-chevalier-aterrorizan-votantes-d-13/

►Ausencia en la comunidad dominicana de NY: Nos escriben desde el Alto Manhattan. Ni quito ni pongo. La candidata al Congreso por el Distrito 13-NY, Ávila Chevalier, expresó hace un par de días en el programa The Brian Lehrer Show de WNYC = https://podcasts.apple.com/us/podcast/democratic-primary-forum-adriano-espaillat-and/id73331636?i=1000771185702) durante un debate con el congresista Adriano Espaillat. Ella declaró lo siguiente: “Me presento como candidata porque mi comunidad merece una representante que luche con uñas y dientes en todos estos temas, que se asegure de que protegemos a nuestra comunidad del ICE, aboliéndolo, y que no rehúya ese término”. Sin embargo, la realidad cuenta una historia diferente. Ávila Chevalier nunca ha luchado por nuestra comunidad. Nunca se la ha visto recaudando ayuda cuando un ciclón o inundaciones azotan a nuestros connacionales; tampoco ha participado en desfiles dominicanos; ni ha visitado el Club Deportivo Dominicano en el Alto Manhattan. Nunca se la ha visto reunida con líderes comunitarios ni participar de protestas (que no sea a favor de Palestina) para enfrentar los problemas de la comunidad quisqueyano, ni prestando ayuda a la comunidad durante la pandemia del COVID-19. Asimismo, brilla por su ausencia en las celebraciones de la Independencia de la RD y en los actos conmemorativos en honor a Juan Pablo Duarte. La causa que verdaderamente ha abanderado Ávila Chevalier es la de Palestina, y solo la de Palestina.

► Los 300 con Leonel-NY: Es de conocimiento entre los diferentes políticos en NYC, tanto de la FP, PRM, PLD, AlPaís, PRSC y el PRD, la labor política titánica que ha venido desarrollando con éxito el “Proyecto 300 con Leonel”, que dirige su aguerrido coordinador Geraldo Rosario desde 2017. Nos informó una “leoncita” enrolada en la FP-Nueva Jersey que Rosario estuvo la semana pasada en RD, entregando un voluminoso “dossier” a la alta dirigencia de esa entidad política, con sus últimos trabajos. ¡Huumm! Asimismo, lo que tiene en carpeta para desarrollar no solo en NY, también en múltiples estados de la circunscripción 1-USA, donde la presencia de “Los 300” se hace sentir y ejecuta labores a favor del doctor Leonel Fernández, para que sea el próximo presidente de la RD en 2028. ¡Ah! en los próximos meses, diiicen, los leoncitos de los 300 se declararán en sesión permanente en cada condado de la Gran Manzana y en los estados de Nueva Jersey, Pensilvanía y Boston, áreas donde se concentra la mayor cantidad de votantes en todo el exterior (cientos de miles en su conjunto). En cada encuentro, participación pública en calles, avenidas y TV vociferan “Leonel es una necesidad nacional” ¡Ay, ay, ay!

►PRM en NY y NJ: Nos escriben desde Brooklyn. Ni quito ni pongo: El PRM, tanto en NY como en NJ, se mantiene en inanición institucional. Veamos, diiicen. No han hecho nada para presentar una propuesta definitiva a la comisión designada (Roberto Fulcar, Darío Castillo, Guido Gómez Mazara, Sigmund Freund, Dionicio De Los Santos, Yadira Henríquez y Salvador Ramos) para la modernización estatutaria, definir las reglas y estructura que regirán el futuro del PRM. La misma concluirá el 14 de este mes. NY debería proponer introducir las seccionales en el exterior para tener posición en la Comisión Ejecutiva (CE), máximo organismo de decisión política y estratégica; se debió llamar a una convocatoria para tratar el tema, porque los perremeístas en el exterior deben también tomar decisiones en temas generales que tienen que ver con el partido, y que en cada circunscripción del exterior haya dos representantes. Pero hay silencio total; cada quien está en “lo suyo”. Dicen que Neftalí Fuerte, de NY, Secretario de las Comunidades de Dominicanos en el Exterior y Asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de la Diáspora, es el principal oponente, calladamente, porque les quitaría autoridad y fuerza política a sus funciones. “Yo o que entre el mar”. ¡Uff! Antonio Jáquez, hermano de Eligio, aspira a dirigir el PRM en la circunscripción 1-USA. Diiicen que está duro y se da como seguro ganador, y esperan que no sea como cuando estaba en el Consulado, y les decían “piedra de Mundaray.” El diputado por el exterior, Norberto Rodríguez, aspiraba, pero observó que Jáquez es invencible y se retiró más rápido que un relámpago. Ahora, Rodríguez aspira a dirigir la seccional de NJ, pero no asiste a reuniones ni visita el local. ¿Y entonces? Se preguntan muchos compañeritos.

►Embajada EUA en RD: La seguridad de los EE. UU. es nuestra máxima prioridad y cada solicitud de visa se somete a una revisión exhaustiva. Mentir o usar documentos falsos es fraude de visa, y tiene consecuencias graves. Cuando nuestros oficiales detectan documentos falsos o descubren información que un individuo puede ser una amenaza, alertamos a todas las agencias gubernamentales. Usted podría enfrentar una prohibición permanente para obtener una visa bajo la ley de inmigración de los EE.UU. o incluso acciones legales. La revisión de visas estadounidenses no termina después de que se emite una visa. Si usted viola la ley o hace mal uso de su visa estadounidense, esta puede ser revocada.

►Un valor dominicano en NY: Jason Hiraldo José, de 17 años, hijo de padres dominicanos (el abogado Gregorio Hiraldo del Orbe y la licenciada en radiología Facelis José Mercedes), es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones y pone en alto la bandera tricolor. Graduado de Yonkers High School, ha sido distinguido por la Sociedad de Honor de Superintendentes 90, donde estudió, al mantener un índice superior a 90 durante sus cuatro años. Además, se destacó como miembro de la Sociedad Honoraria Hispánica ‘Hermanas Mirabal’ en su centro educativo. Es un brillante jugador de béisbol, pero prefiere estudiar Physician’s Assistant en Mount Saint Vincent University. Si usted lo ve caminar por ahí, como es costumbre, dígale: ‘Jason, usted es un valor dominicano en NY’.”

►Servicio comunitario: Si tienes dificultades para pagar la renta, a través de US Departament of the Treasury puede encontrar programas de asistencia de emergencia para el alquiler disponibles en su estado. Estos fondos ayudan a familias a mantenerse en sus hogares y evitar procesos legales. Más información = https://home.treasury.gov/

►Cultura General: Al cierre de abril de 2026, la deuda externa del Sector Público no Financiero (SPNF) de la RD totalizó US$48,142.2 millones, lo que equivale al 35.7% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado del país. El panorama completo de la deuda pública se distribuye de la siguiente manera: Deuda Externa SPNF: US$48,142.2 millones (72.5% del total de la deuda pública). Deuda Interna SPNF: RD$1,088,415.7 millones, equivalentes a US$18,266.3 millones (27.5% del total). Deuda Pública Total (SPNF): Alcanza los US$66,408.5 millones, representando un 49.3% del PIB.

►Salud: La apnea del sueño no sólo afecta la calidad del descanso, sino que tiene consecuencias importantes sobre la salud general. Cada episodio de obstrucción de la vía aérea durante la noche provoca caídas en los niveles de oxígeno y micro despertares repetidos, lo que activa mecanismos de estrés en el organismo. Con el tiempo, estos cambios favorecen la aparición y el empeoramiento de diversas enfermedades.

►Cita: “Todo el Arte de la Guerra se basa en el engaño.” (Sun Tzu, general, estratega militar y filósofo de la antigua China.)

►Dólar y Euro hasta este domingo 31: Compra del dólar = $58.21 y venta = $58.67; Compra euro = $66.74 y venta = $70.72

►Precios combustibles: Del 30 al 5 de junio: Gasolina Premium = $335.10 (subió RD$4.00) Gasolina Regular = $307.50 (subió RD$2.00) Gasoil Optimo = $287.10 (subió RD$4.00) Gasoil Regular = $259.80 (subió RD2.00)

►Cilindros de 100 libras = $3,429.95. De 50 libras = $1,714.98. De 25 libras = $857.49. De 15 libras = $514.49. Gas licuado = $137.20 y Gas natural = $43.97.

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