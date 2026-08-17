El Premio Nacional de la Juventud abre una nueva etapa para reconocer a los jóvenes que transforman el país

Santo Domingo, RD. – El próximo miércoles 19 de agosto, el Teatro Nacional Eduardo Brito será escenario del lanzamiento oficial de la 31.ª edición del Premio Nacional de la Juventud (PNJ), en un encuentro que reunirá a autoridades, jóvenes dominicanos, representantes de distintos sectores y protagonistas de historias que reflejan el talento y compromiso de la juventud del país.

La actividad está pautada para las 4:00 de la tarde y marcará el inicio oficial de una nueva convocatoria del principal reconocimiento que otorga el Estado dominicano a jóvenes destacados por sus aportes en diferentes ámbitos de la sociedad.

Durante el lanzamiento serán presentados los principales detalles de la nueva edición del PNJ, incluyendo sus categorías, requisitos, proceso de postulación y las novedades contempladas para esta convocatoria.

El encuentro contará con la participación de jóvenes ganadores de ediciones anteriores del Premio Nacional de la Juventud, quienes compartirán este espacio junto a las nuevas generaciones que aspiran a ser reconocidas por sus trayectorias, iniciativas y aportes al desarrollo de sus comunidades y del país.

La invitación se extiende de manera especial a los jóvenes dominicanos, quienes están llamados a conocer esta nueva edición, identificar las oportunidades de participación y postular o proponer a jóvenes que, desde sus diferentes áreas, estén generando un impacto positivo.

El Premio Nacional de la Juventud, instituido mediante la Ley núm. 20-93 y su reglamento, constituye una plataforma para reconocer el talento, la dedicación, el liderazgo y la capacidad de transformación de jóvenes dominicanos. En su edición 2026, el galardón reconoció a jóvenes de 15 categorías vinculadas al desarrollo social, cultural, académico, deportivo, empresarial y comunitario.

El Ministerio de la Juventud invita a los medios de comunicación, jóvenes, organizaciones, instituciones y aliados vinculados al desarrollo de la juventud a acompañar este importante encuentro.