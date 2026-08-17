INEFI capacitará más de 1,300 docentes en el Curso-Taller de Psicomotricidad y Ludo Motricidad

SANTO DOMINGO, R.D. – El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) anunció el inicio del Curso-Taller de Psicomotricidad y Ludo Motricidad, un amplio programa de formación continua auspiciado por la institución que impactará directamente a 1,300 maestros de educación física a nivel nacional.

La capacitación dará comienzo este jueves 20 de agosto, con el firme propósito de dotar a los educadores de herramientas pedagógicas actualizadas para fortalecer el desarrollo motor y cognitivo de los estudiantes en los centros educativos del país.

Conferencia Magistral y Segunda Fase

Dentro del cronograma de actividades, el próximo 15 de septiembre se llevará a cabo una Charla Magistral dictada por el rector de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo (UCCFD) de Cuba, Silvano Merced Len, destacando el intercambio académico y la cooperación internacional en favor del deporte escolar.

Posteriormente, el 22 de septiembre iniciará la Segunda Fase del programa, la cual se centrará en un módulo totalmente práctico desarrollado de manera directa dentro de las Salas de Psicomotricidad habilitadas para el aprendizaje interactivo.

Facilitadores de alto nivel

El curso-taller será impartido por dos renombrados especialistas internacionales, el doctor Richard Almaguer y la doctora Gladys Béquer; ambos profesionales cuentan con una vasta trayectoria en el ámbito de la motricidad infantil, la pedagogía deportiva y la formación docente.

El INEFI continúa elevando la calidad de la educación física en la República Dominicana mediante la formación continua y el acompañamiento constante a los docentes en las aulas.

Sobre las aulas de motricidad

Bajo la gestión de Alberto Rodríguez Mella en el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), se puso en marcha una iniciativa pionera para el sector público de la República Dominicana: la creación de Aulas de Motricidad-Psicomotricidad destinadas a niños de educación inicial (3 a 6 años). Ideado e impulsado pedagógicamente por los profesores Jacobo Moquete Guzmán y Richard Almaguer López, este proyecto busca saldar una deuda histórica en las escuelas públicas al garantizar espacios equipados para el desarrollo corporal, cognitivo, socioemocional y el equilibrio motor desde la primera infancia.

Listado de las 12 Aulas de Motricidad y sus Ubicaciones