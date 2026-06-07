Ministros Rafael Santos, jefe de la MOE Internacional Copppal llama a la civilidad y al voto, durante elecciones en Perú

Lima, Perú.- El Jefe de la Misión de la Misión de Observación Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), en Perú, ministro Rafae Santos Badía , hizo un llamado a la civilidad y madurez política a todos los actores que participarán en las elecciones de mañana domingo 7 de junio , donde se elegirá al presidente y vicepresidente de la República.

Durante la reunión de trabajo con los integrantes de la misión de Observación Internacional de la COPPPAL, hizo votos porque la elección de este domingo en la nación andina transcurra en un marco de seguridad, paz y tranquilidad, con pleno respeto a las leyes electorales.

El Jefe de la Misión anunció que la COPPPAL envió al Peru a observadores de casi 20 países de América Latina y el Caribe.

Santos Badía destacó el alto perfil de la misión de observadores electorales que envía la COPPPAL a Perú , personas que con profesionalismo, neutralidad y de manera ética, han cubierto innumerables elecciones en toda la región.

El también ministro de Educación Superior de la República Dominicana, dijo que si bien se han presentado fuertes tensiones durante la primera vuelta del proceso electoral, los peruanos asumen de manera responsable su compromiso con la democracia, la cual habrán de fortalecer con su voto el próximo 7 de junio.

Expresó confianza en que más allá de las diferencias que puedan existir entre los actores políticos, los peruanos acudirán a las urnas en un marco de civilidad y respeto.

Recordó que durante más de 40 años la COPPPAL ha acompañado los procesos democráticos en Ecuador, su fortalecimiento y desarrollo, hoy seguimos trabajando para que la democracia vía los procesos electorales fortalezca las instituciones de la República y los derechos de los peruanos ”, concluyó.