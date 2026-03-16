Yvonne Losos conquista podio en España y asegura su cupo al Mundial de Equitación

Bartolo García

La jinete olímpica dominicana Yvonne Losos de Muñiz logró subir al podio en el concurso internacional celebrado en Jerez de la Frontera, tras obtener el tercer lugar en el Gran Premio Especial disputado el pasado domingo.

Montando a su yegua Idwinaretto, actual campeona centroamericana, la atleta dominicana alcanzó una puntuación de 69.12%, destacándose entre quince jinetes provenientes de Europa, Asia y Norteamérica.

En la competencia, Losos de Muñiz finalizó detrás del portugués Vasco Mira y del español José Antonio García, quienes ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente.

Gracias a sus resultados en las últimas competencias internacionales, la dominicana aseguró su clasificación directa al Campeonato del Mundo FEI, que se celebrará este verano en Aachen.

Desde España, la amazona expresó su entusiasmo por el desempeño de su yegua y destacó que este logro llega apenas en la tercera participación internacional de Idwinaretto en pruebas de Gran Premio.

Con este resultado, Losos de Muñiz consolida su posición como una de las principales figuras de la hípica dominicana y se prepara para lo que podría ser su segunda participación en el campeonato mundial de Aachen, además de continuar su preparación para los próximos Juegos Centroamericanos.

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