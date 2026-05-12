Doctora Doris Sánchez impulsa fortalecimiento de los cuidados paliativos en República Dominicana

Especialistas nacionales e internacionales participaron en una exitosa jornada sobre manejo intervencionista del dolor crónico en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La República Dominicana dio un importante paso en el fortalecimiento de los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor crónico con la celebración de la Primera Jornada Internacional de Cuidados Paliativos y Manejo Intervencionista del Dolor Crónico, realizada con gran éxito en Santiago de los Caballeros.

La actividad fue encabezada por la doctora Doris Sánchez, presidenta de DOMICUIDA y gerente general de CINDOLOR, quien destacó la masiva participación y el alto nivel académico alcanzado durante el encuentro médico.

Durante dos días, especialistas nacionales e internacionales compartieron experiencias, actualizaciones científicas y estrategias para el manejo de casos complejos, mediante conferencias magistrales, talleres prácticos y demostraciones en vivo de técnicas de anatomía ecoguiada aplicadas al dolor crónico.

La jornada permitió fortalecer la integración de los equipos médicos dedicados a los cuidados paliativos y al tratamiento del dolor en la República Dominicana, promoviendo espacios de intercambio profesional y actualización continua.

“La República Dominicana se hizo sentir, demostrando unión de los equipos paliativos, interés por la actualización médica continua y el intercambio de conocimientos”, expresó la doctora Doris Sánchez al valorar el impacto del evento.

Asimismo, destacó que este encuentro marca el inicio de una nueva etapa para el crecimiento de los cuidados paliativos y del abordaje integral del dolor en el país, consolidando una red de profesionales más preparada y conectada.

“Hoy iniciamos las zapatas de una casa construida para todos, basada en la unión, la capacitación, la ciencia y la humanidad”, concluyó Sánchez, reafirmando el compromiso de continuar impulsando iniciativas orientadas a aliviar el sufrimiento, acompañar con dignidad y transformar vidas a través de una atención médica más humana y especializada.