Edesur invierte más de RD$469 millones en nuevos transformadores para fortalecer la red eléctrica

Bartolo García

Santo Domingo.– Edesur Dominicana anunció la adquisición de seis transformadores de potencia en China, como parte de su estrategia para modernizar la infraestructura eléctrica y fortalecer la calidad del servicio en su área de concesión. La inversión supera los RD$469.7 millones.

La compra de los equipos se realizó mediante la licitación pública nacional EDESUR-CCC-LPN-2024-0038, proceso en el que resultó adjudicada la empresa Electroval, S.R.L., encargada del suministro de los modernos transformadores.

Los nuevos equipos cuentan con capacidades de 30, 40 y 50 megavoltioamperios (MVA) y operarán con niveles de tensión de 69/12.8 kilovoltios y 138/12.8 kilovoltios, lo que permitirá ampliar la capacidad operativa y responder de manera más eficiente a la creciente demanda energética.

Como parte del proceso de adquisición, una comisión técnica de Edesur se trasladó a la ciudad de Zhejiang, China, para realizar las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y supervisar directamente la fabricación de los transformadores.

Durante la visita, los especialistas verificaron que los equipos cumplan con los estándares internacionales de calidad, seguridad y eficiencia, así como con los controles técnicos establecidos por la distribuidora para garantizar un desempeño óptimo una vez entren en operación.

Edesur destacó que la incorporación de estos transformadores contribuirá a fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico, mejorar la capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda y continuar impulsando la modernización del sector energético nacional, en beneficio de miles de usuarios.

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