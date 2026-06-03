Catorce niños recuperan la esperanza gracias a jornada cardiovascular especializada

Bartolo García

Santo Domingo.– Un total de 14 niños dominicanos recibieron una nueva oportunidad para disfrutar plenamente de su infancia tras ser beneficiados durante la más reciente Jornada Cardiovascular Pediátrica organizada por Heart Care Dominicana (HCD) y CardioStart International, desarrollada del 15 al 22 de mayo en las instalaciones de la Clínica Corazones Unidos.

Entre los beneficiarios se encuentra Bryan, un niño que esperó casi dos años para recibir la intervención cardíaca que necesitaba debido a complicaciones médicas y enfermedades respiratorias que obligaron a posponer su tratamiento. Su historia refleja la realidad que enfrentan numerosas familias dominicanas que luchan contra las cardiopatías congénitas y las limitaciones económicas para acceder a atención especializada.

Durante la jornada médica fueron atendidos pacientes procedentes de provincias como Monte Cristi, Dajabón, Azua, La Romana, San Cristóbal, Barahona, La Vega, Peravia y Santo Domingo, ampliando el alcance de esta iniciativa solidaria en beneficio de comunidades vulnerables de todo el país.

Los especialistas realizaron ocho cirugías cardiovasculares correctivas y seis procedimientos terapéuticos mediante cateterismo cardíaco, contribuyendo a mejorar significativamente la salud y calidad de vida de los menores intervenidos. Las operaciones estuvieron a cargo de médicos dominicanos e internacionales que unieron esfuerzos para ofrecer atención de alto nivel.

Médicos y voluntarios en la Jornada Cardiovascular Pediátrica 2026

El equipo quirúrgico estuvo integrado por los doctores Ramón Almanzar y Fausto Santos, junto a especialistas de CardioStart International y profesionales de la Clínica Corazones Unidos, dirigidos por el doctor Danilo Acosta. Los procedimientos percutáneos fueron realizados por el doctor Richard Medina y expertos internacionales de la organización aliada.

El doctor Pedro Ureña, fundador y presidente de Heart Care Dominicana, destacó que detrás de cada diagnóstico existe una familia que espera una oportunidad para mejorar la vida de sus hijos. Asimismo, afirmó que la vulnerabilidad económica no debe convertirse en una barrera para recibir tratamientos que pueden salvar vidas y garantizar un mejor futuro.

Personal médico dándole seguimiento a niña recién intervenida

La jornada reafirma el compromiso de las instituciones participantes con la equidad en salud y el acceso a servicios cardiovasculares especializados para niños de escasos recursos. Heart Care Dominicana agradeció el respaldo de organizaciones, entidades gubernamentales, fundaciones y empresas privadas que hicieron posible esta iniciativa, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, Banco Popular, Banco BHD, Banco Central, Propagas y otras entidades comprometidas con la salud infantil.

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