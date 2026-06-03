Fundación Reservas del País capacita a más de 100 microempresarios en Pedernales

Bartolo García

Pedernales, R.D.– Más de 100 microempresarios de la provincia Pedernales participaron en la conferencia “Oportunidades, Gobernanza y Buenas Prácticas”, organizada por la Fundación Reservas del País como parte de sus esfuerzos para fortalecer el desarrollo productivo y empresarial en las comunidades de la región.

La actividad fue encabezada por la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Reservas del País, Yamily López, quien destacó el compromiso de la institución con el bienestar social y el fortalecimiento del sector de las microfinanzas como herramienta para generar crecimiento económico sostenible.

Durante su intervención, López resaltó que el progreso de las comunidades nace desde el trabajo conjunto y el acompañamiento directo a los sectores productivos. “El desarrollo se construye desde las comunidades”, expresó, al reafirmar el compromiso de la fundación de apoyar a las cooperativas y sus asociados.

Los participantes recibieron capacitación sobre toma de decisiones responsables, transparencia institucional y fortalecimiento de estructuras organizacionales, aspectos considerados fundamentales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de las cooperativas y pequeños negocios.

El encuentro reunió a socios y microempresarios vinculados a la Cooperativa de Ahorros y Créditos COOTRALCOA, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje, intercambio de experiencias y construcción de estrategias para fortalecer el desarrollo económico de la región sur del país.

Los asistentes valoraron positivamente la iniciativa y agradecieron el respaldo brindado por la Fundación Reservas del País, destacando la importancia de que este tipo de programas lleguen a comunidades alejadas de los principales centros económicos del país y contribuyan al fortalecimiento de los emprendedores locales.

Esta jornada forma parte del programa nacional que desarrolla la Fundación Reservas del País para impulsar la tecnificación, el crecimiento y la sostenibilidad del sector de las microfinanzas, manteniendo encuentros y capacitaciones con cooperativas y actores comunitarios en distintas provincias de la República Dominicana.

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