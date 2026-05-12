Abinader llega a Panamá para liderar agenda internacional sobre zonas francas e inversiones

Bartolo García

Panamá.– El presidente Luis Abinader arribó este lunes a Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas, donde tendrá a su cargo el discurso central del acto inaugural y desarrollará una agenda enfocada en fortalecer la captación de inversiones hacia la República Dominicana.

La participación del mandatario se centra especialmente en impulsar sectores vinculados a logística, manufactura y zonas francas especializadas, áreas consideradas estratégicas para el crecimiento económico y la competitividad del país.

Como parte de su agenda oficial, Abinader será recibido por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y por el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohammed Al Zarooni, previo al inicio formal del evento internacional.

Durante su estadía, el jefe de Estado sostendrá un encuentro bilateral con Mulino, donde abordarán temas de interés común, además de oportunidades de cooperación económica y fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

Asimismo, el presidente dominicano desarrollará reuniones estratégicas con importantes actores del sector logístico y de zonas francas, incluyendo ejecutivos de DP World, representantes de la Autoridad Internacional de Zonas Francas (IFZA) y funcionarios del gobierno panameño.

En el marco de esta visita, también está prevista la firma de un Memorando de Entendimiento con la Organización Mundial de Zonas Francas, orientado a fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en materia de desarrollo industrial y logístico.

El Congreso Mundial de Zonas Francas, celebrado los días 12 y 13 de mayo en Panamá, reúne a líderes empresariales, autoridades gubernamentales y representantes de distintos países para debatir sobre innovación, comercio e inversión en el contexto de las nuevas dinámicas globales.

El presidente Abinader está acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; y el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo, quienes forman parte de la delegación oficial dominicana.