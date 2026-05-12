UNICARIBE y QS impulsan estrategia para posicionar a RD como destino académico internacional

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– La Universidad del Caribe (UNICARIBE) fue sede del foro “QS República Dominicana: Educación Superior en el Escenario Global”, un encuentro orientado a fortalecer el posicionamiento del país como un destino académico regional e internacional.

La actividad contó con la participación de representantes de 31 instituciones de educación superior, así como de la firma internacional Quacquarelli Symonds (QS), reconocida mundialmente por elaborar uno de los rankings universitarios más influyentes a nivel global.

Expositores del Foro Nicolás Elton QS Regional Director for LATAM and the Caribbean, Paula Disla, Viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Ricardo Ramírez, Rector UNICARIBE y Julio Ferreira Tavera, Vicerrector Académico (PCMM)

Durante el foro, expertos y líderes académicos analizaron las fortalezas, oportunidades y desafíos del sistema de educación superior dominicano, destacando la necesidad de impulsar una estrategia conjunta que fortalezca la presencia internacional de las universidades del país.

Las ponencias estuvieron a cargo de Leigh Kamolins y Nilly Castaño, mientras que el panel principal fue moderado por Nicolás Elton, generando un espacio de diálogo e integración académica enfocado en la innovación, la investigación y la cooperación institucional.

Nicolás Elton, Director Regional para latinoamericana y el Caribe de QS, Nilly Castaño, Consultora Senior de QS, Leigh Kamolins , Vicepresidente de Evaluación e Insights de QS y Ricardo Ramírez, Rector UNICARIBE

El encuentro también contó con la presencia del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, así como del exministro Franklin García Fermín, además de rectores, vicerrectores y directivos universitarios de todo el país.

Los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración entre universidades, elevar los estándares académicos y facilitar el acceso de estudiantes extranjeros al sistema educativo dominicano, alineando los procesos con criterios internacionales.

UNICARIBE reafirmó durante la actividad su compromiso con la cooperación académica, la transformación educativa y la proyección internacional de la República Dominicana, impulsando iniciativas que permitan posicionar al país como un referente regional en educación superior.

Entre las instituciones participantes estuvieron la UASD, PUCMM, INTEC, UNPHU, UTESA, UNAPEC, UNIBE, UAPA, ISA, ITLA, ISFODOSU, entre muchas otras universidades y centros de estudios superiores que integran asociaciones académicas nacionales.