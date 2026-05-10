Yvonne Losos conquista doble corona internacional en España y hace historia para RD

Bartolo García

Las Cadenas, España.– La destacada amazona dominicana Yvonne Losos de Muñiz logró una histórica actuación en el circuito ecuestre internacional al conquistar de manera consecutiva el Grand Prix CDI3* y el Grand Prix Special CDI3* durante la competencia Las Cadenas 2026, celebrada en España.

Montando a su yegua Idwinaretto, la atleta dominicana abrió el doblete el jueves 8 de mayo con una puntuación de 67.56 % en el Grand Prix, imponiéndose sobre 21 competidores de alto nivel procedentes de nueve países.

La jornada siguiente, Losos de Muñiz volvió a demostrar su dominio en la pista al obtener 69.29 % en el Grand Prix Special, consolidando así una de las actuaciones más importantes de su carrera dentro del exigente circuito europeo de doma clásica.

Las competencias estuvieron marcadas por fuertes tormentas y condiciones climáticas extremas que pusieron a prueba la capacidad técnica de los jinetes y la resistencia de los caballos. Sin embargo, la representación dominicana logró sobresalir con autoridad en ambas pruebas.

En el Grand Prix, el segundo lugar fue ocupado por la tailandesa Pakjira Thongpakdi con 67.28 %, mientras que el olímpico español Jordi Domingo Coll terminó tercero con 67.23 %, reflejando lo cerrada y competitiva que fue la prueba.

Para el Grand Prix Special, Jordi Domingo Coll volvió a quedarse con la segunda posición al registrar 68.63 %, seguido nuevamente por Thongpakdi con 68.44 %, mientras la dominicana mantenía el liderato absoluto de la competencia.

“Estos triunfos se los dedico a los ‘expertos’ que dudaron de Idwinaretto como caballo de Grand Prix. Nuestro deporte se mide en la pista, y en la pista hemos respondido dos veces, en días consecutivos”, expresó emocionada Losos de Muñiz tras su victoria.

La amazona dominicana continuará ahora su gira europea con próximas participaciones en Francia y Alemania, contando con el respaldo del Programa Creso, iniciativa que impulsa el desarrollo y la proyección internacional de los atletas dominicanos.