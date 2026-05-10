Jarabacoa corona a Amberlin Morales como Reina de las Flores 2026

La elección marcó el inicio oficial de las actividades del 15.º Festival de las Flores, uno de los eventos culturales más importantes del país

Bartolo García

Jarabacoa.– En una noche cargada de elegancia, tradición y colorido, fue celebrada la elección de la Reina de las Flores 2026, como parte de las actividades conmemorativas del 15.º aniversario del Festival de las Flores de Jarabacoa.

La actividad, realizada el pasado viernes 8 de mayo, reunió a autoridades locales, invitados especiales, representantes de la prensa y miembros de distintos sectores de la sociedad, quienes disfrutaron de un espectáculo cultural lleno de entusiasmo y alegría.

Durante la ceremonia fue coronada Amberlin Morales Rodríguez como Reina de las Flores 2026, convirtiéndose en la representante oficial del emblemático festival que cada año proyecta a Jarabacoa como uno de los principales destinos turísticos y culturales del país.

Asimismo, el jurado eligió a Saly Michel Núñez como Embajadora de la Cultura, a Cristal Jolie Jiménez como Embajadora del Medio Ambiente y a Jeymi Domínguez como Embajadora de la Equidad, reconociendo en cada una de ellas su talento, preparación y compromiso social.

El certamen contó con un jurado integrado por reconocidas personalidades invitadas, quienes evaluaron a las participantes en aspectos relacionados con la belleza, el desenvolvimiento escénico, la cultura y la capacidad de representación de la mujer jarabacoense.

La noche también incluyó la participación artística de Roxy Espinal, mientras que la transmisión oficial se realizó a través de Telever, canal 12, permitiendo que cientos de personas siguieran cada detalle del evento desde sus hogares.

La conducción estuvo a cargo de María Tiburcio y Ederlin Tiburcio, ex participantes del certamen, quienes guiaron la ceremonia con profesionalismo y carisma, aportando dinamismo al desarrollo de la actividad.

Con esta elección queda oficialmente inaugurada la agenda del 15.º Festival de las Flores 2026, que iniciará el próximo 4 de junio y contará con exposiciones florales, actividades culturales, gastronomía, música y espacios familiares, reafirmando el posicionamiento de Jarabacoa como uno de los principales destinos ecoturísticos y culturales de la República Dominicana.

Por Fabio Hernández