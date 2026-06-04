Banco Popular y Bank of America celebran cinco décadas de alianza financiera

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– El Banco Popular Dominicano conmemoró 50 años de relación institucional con Bank of America, uno de sus principales bancos corresponsales en Estados Unidos, durante una visita oficial de ejecutivos de la entidad financiera internacional al país.

Como parte de la celebración, una delegación de Bank of America sostuvo un encuentro con el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, a quien entregaron una distinción en reconocimiento a cinco décadas de colaboración caracterizadas por la confianza, el crecimiento sostenido y el fortalecimiento de los servicios financieros internacionales.

Durante la reunión, ambas instituciones resaltaron la evolución de esta alianza estratégica, la cual ha permitido ampliar el alcance de las operaciones internacionales de los clientes del Popular, facilitando soluciones relacionadas con pagos globales, comercio exterior, manejo de liquidez y servicios financieros especializados.

De izquierda a derecha, los señores Luis Javier Jiménez, Diego Torres, Edward Baldera, Lien Álvarez, Mark Monaco, Christopher Paniagua, Christian Stolcke, Luis E. Espínola y Eduardo Mayoral.

Paniagua destacó que cumplir medio siglo de colaboración con Bank of America representa una muestra de confianza mutua y compromiso con las mejores prácticas internacionales, al tiempo que fortalece la capacidad del Banco Popular para conectar la economía dominicana con los mercados globales.

Por su parte, Mark Monaco, director de Soluciones Globales de Pagos de Bank of America, expresó que para la entidad estadounidense constituye un honor celebrar este importante aniversario, agradeciendo la confianza depositada por el Banco Popular a lo largo de los años y reafirmando su disposición de continuar apoyando su crecimiento futuro.

Los ejecutivos señalaron que esta relación ha acompañado tanto el crecimiento institucional del Banco Popular, que recientemente cumplió 62 años de operaciones, como la expansión internacional de sus clientes, quienes demandan cada vez más soluciones financieras modernas y eficientes para sus actividades comerciales.

La alianza permite a empresas, exportadores, inversionistas y familias dominicanas acceder de manera más ágil y segura a la red financiera estadounidense, facilitando transferencias internacionales, pagos a suplidores, recepción de fondos y el flujo de capitales. Con este aniversario, Banco Popular reafirma su compromiso de fortalecer alianzas estratégicas que impulsen la competitividad, la innovación y el desarrollo económico de la República Dominicana.

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