BID destaca a República Dominicana como modelo regional en saneamiento durante LATINOSAN 2026

Bartolo García

Punta Cana, La Altagracia.– La República Dominicana fue reconocida como un referente regional en materia de saneamiento por el jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Germán Sturzenegger, durante la celebración de la VII Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN 2026).

El representante del BID destacó que el país ha logrado posicionar el saneamiento como una prioridad nacional gracias a las inversiones impulsadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader, las cuales contribuyen a mejorar la salud pública, proteger los recursos naturales, fortalecer la seguridad hídrica y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Sturzenegger señaló que la participación del mandatario dominicano en el evento refleja el alto nivel de compromiso de su gestión con un sector clave para el bienestar de la población y el desarrollo sostenible. Además, resaltó que esta es la primera edición de LATINOSAN celebrada en el Caribe y la primera que cuenta con la presencia de un presidente de la República.

El ejecutivo recordó que la conferencia nació en 2007 en Cali, Colombia, con el objetivo de impulsar el saneamiento como una prioridad política en América Latina y el Caribe, una región que históricamente ha enfrentado importantes desafíos en la recolección y tratamiento de aguas residuales.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah

La edición 2026 reúne a cerca de 400 representantes de distintos países, incluyendo ministros, viceministros, autoridades de agua y medio ambiente, empresas públicas y privadas, así como especialistas comprometidos con la búsqueda de soluciones innovadoras para el sector.

Durante el encuentro se desarrollan debates y paneles enfocados en cinco ejes estratégicos: saneamiento urbano e innovación, saneamiento rural, gobernanza y financiamiento, resiliencia y sostenibilidad ambiental, y economía azul y saneamiento costero, temas considerados fundamentales para el futuro de la región.

Sturzenegger resaltó especialmente el liderazgo de la República Dominicana en materia de saneamiento costero, destacando que las inversiones realizadas generan beneficios directos en la protección ambiental, el turismo, el empleo y la calidad de vida de las comunidades. Asimismo, felicitó al presidente Abinader, al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y al director ejecutivo de INAPA, Wellington Arnaud, por los avances alcanzados y reiteró el compromiso del BID de continuar apoyando al país en la expansión del acceso al agua potable y al saneamiento seguro.

#eljacaguero #LATINOSAN2026 #BID #Saneamiento #RepublicaDominicana #INAPA #LuisAbinader #DesarrolloSostenible #AguaPotable #MedioAmbiente