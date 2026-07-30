Ministro de Trabajo conoce estrategia de innovación y capacitación tecnológica del Banco Popular

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– El Banco Popular Dominicano recibió la visita del ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien sostuvo un encuentro con el presidente ejecutivo de la entidad, Christopher Paniagua, para conocer de cerca los programas de capacitación tecnológica, innovación y transformación digital que impulsa la institución financiera.

En la reunión, celebrada en la Torre Popular, participaron además la vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento, Antonia Antón de Hernández, y el vicepresidente ejecutivo senior de Tecnología y Operaciones, Juan Lehoux, junto a otros ejecutivos del banco.

En la visita, se dio a conocer el modelo de formación e innovación tecnológica del Banco Popular Dominicano.

Durante el recorrido, el ministro visitó el Centro de Operaciones de Red (NOC) y el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), desde donde el Banco Popular supervisa sus plataformas tecnológicas, garantiza la continuidad de las operaciones y protege los sistemas de información y las transacciones de sus clientes.

Asimismo, Olivares recibió explicaciones sobre la estrategia de formación especializada que desarrolla la entidad para fortalecer las competencias digitales de los más de 750 colaboradores que laboran en las áreas de tecnología e innovación, como parte de su proceso de transformación digital.

El programa de capacitación del Banco Popular incluye formación en programación avanzada, computación en la nube, análisis y ciencia de datos, metodologías ágiles, Scrum, DevOps, ciberseguridad, inteligencia artificial, innovación y transformación digital, entre otras áreas clave para el sector financiero.

La entidad informó que, solo en lo que va de 2026, ha registrado 13,006 cursos completados y 227,457 horas de formación tecnológica especializada, mientras que durante 2025 sus colaboradores finalizaron 21,677 cursos y acumularon 379,095 horas de capacitación. Además, mantiene alianzas con plataformas internacionales de e-learning y universidades de prestigio, así como un programa de becas nacionales que otorgó 767 becas el pasado año.

Con estas iniciativas, el Banco Popular Dominicano busca garantizar que las inversiones en infraestructura tecnológica estén respaldadas por talento humano altamente capacitado, fortaleciendo la innovación, la seguridad de sus operaciones y la evolución de los servicios financieros en beneficio de sus clientes.