Abinader reconoce al Salcedo FC por su histórica conquista del título nacional

El presidente recibió al equipo campeón de la Liga Dominicana de Fútbol y reafirmó el respaldo del Gobierno al desarrollo de esta disciplina en el país

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader recibió este miércoles en el Palacio Nacional a la delegación del Salcedo Fútbol Club, en reconocimiento por conquistar el campeonato de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), una hazaña que fortalece el crecimiento del fútbol profesional y resalta el talento deportivo de la provincia Hermanas Mirabal.

El encuentro contó con la participación del ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente de la Liga Dominicana de Fútbol, Milton Ray Guevara; y la senadora de la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz, quienes acompañaron a directivos y jugadores del conjunto campeón durante la visita al mandatario.

Durante la actividad, Abinader felicitó al equipo por su desempeño a lo largo de la temporada y aseguró que el Gobierno continuará respaldando al club como reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la determinación que demostraron para conquistar el título nacional. Asimismo, destacó que el conjunto salcedense superó a equipos considerados favoritos, demostrando que el trabajo y la perseverancia pueden imponerse a cualquier pronóstico.

El jefe de Estado expresó además su deseo de que, antes de concluir su gestión, pueda inaugurarse un gran estadio en Salcedo, como parte del compromiso gubernamental de impulsar el crecimiento del fútbol y fortalecer la infraestructura deportiva de la provincia.

Por su parte, el ministro Kelvin Cruz calificó la conquista del campeonato como el resultado del esfuerzo colectivo y la confianza del equipo en sus capacidades. Afirmó que el Salcedo Fútbol Club rompió todas las expectativas para coronarse campeón, consolidándose como un ejemplo de superación dentro del deporte dominicano.

Cruz manifestó que este triunfo también representa un impulso para la Liga Dominicana de Fútbol, al fortalecer la competitividad del torneo y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de jóvenes futbolistas que aspiran a crecer dentro del balompié nacional.

Con este campeonato, el Salcedo Fútbol Club escribió una de las páginas más importantes de su historia al proclamarse campeón de la temporada 2025-2026 de la LDF, consolidando un proyecto deportivo que ha contribuido a la formación de nuevos talentos y al fortalecimiento del fútbol profesional en la República Dominicana.