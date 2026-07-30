Consulado dominicano en Miami fortalece la promoción de la literatura entre la comunidad hispana

Bartolo García

Miami, Florida.– El Consulado General de la República Dominicana en Miami continúa consolidando su compromiso con la promoción de la literatura y la lectura entre la diáspora dominicana e hispana, mediante iniciativas culturales que apoyan a escritores nacionales y fortalecen el desarrollo literario en una de las ciudades más multiculturales de Estados Unidos.

Como parte de ese esfuerzo, la sede consular acogió la presentación del libro “La Historia de mi Vida”, del abogado y catedrático dominicano Yane Ramírez Santana, en una actividad organizada por RoseMaryNews y la Asociación Internacional de Arte y Cultura Hispana en Miami (AIPEH), que reunió a representantes de diversos sectores culturales y empresariales.

Durante el acto, el cónsul Gilberto Minaya reiteró que el Consulado mantiene sus puertas abiertas para todas las iniciativas que promuevan la educación y el crecimiento de la comunidad dominicana en el exterior. Asimismo, destacó que la literatura constituye una herramienta fundamental para fortalecer la formación cultural y preservar la identidad de la diáspora.

Minaya también exhortó a los autores dominicanos a continuar escribiendo y aportando al desarrollo de la literatura hispana en Estados Unidos, al considerar que sus obras enriquecen el patrimonio cultural y proyectan los valores del país más allá de sus fronteras.

La actividad estuvo marcada por la emotividad de la obra presentada por Yane Ramírez Santana, quien narra en su libro las experiencias que lo llevaron a alcanzar sus metas personales, académicas y profesionales. Durante el evento, el escritor recibió el reconocimiento de “Visitante Distinguido” por parte del Condado de Miami-Dade, además de una distinción otorgada por AIPEH en reconocimiento a su trayectoria profesional y literaria.

El encuentro reunió a personalidades vinculadas al cine, las comunicaciones, el empresariado, el arte y la cultura, entre ellas Tony Cortés, Wally Donovan, Giselle Donovan, Jackie Salazar, Edward Mena y representantes de RoseMaryNews, quienes respaldaron la iniciativa como un espacio para impulsar el talento literario dominicano.

La jornada concluyó con expresiones de agradecimiento al Consulado General de la República Dominicana en Miami por su respaldo a este tipo de actividades, así como con una presentación musical de Edward Mena y el apoyo de patrocinadores como el restaurante CibaoRD y Ceylin Taste, reafirmando el compromiso de la gestión de Gilberto Minaya con la promoción de la cultura, la lectura y el fortalecimiento de la comunidad dominicana en el exterior.