Expertos llaman a transformar el modelo turístico para garantizar inversiones sostenibles

LLYC advierte que el crecimiento del turismo debe ir acompañado de criterios ESG, gobernanza y estrategias sociales para mantener la confianza de los inversionistas internacionales

Bartolo García

Santo Domingo.– La firma de consultoría LLYC advirtió que medir el éxito de la industria turística únicamente por el número de visitantes representa un riesgo para la competitividad y el acceso a financiamiento internacional, al señalar que los grandes fondos de inversión priorizan cada vez más proyectos que cumplan con criterios de gobernanza, sostenibilidad y responsabilidad social (ESG).

La entidad indicó que, tras el récord de 11.6 millones de visitantes alcanzado por la República Dominicana, según datos del Ministerio de Turismo, el sector enfrenta un nuevo desafío: demostrar que su crecimiento puede sostenerse sin generar presiones sobre la infraestructura, las comunidades locales y el medio ambiente.

Según LLYC, el incremento de más del 20 % en la llegada de turistas, que coloca al país entre los líderes del World Tourism Barometer de ONU Turismo, también ha despertado la atención de los fondos de inversión internacionales, los cuales evalúan factores como la gentrificación, la estabilidad social y la capacidad de los destinos para gestionar un crecimiento equilibrado antes de comprometer nuevos recursos.

La consultora recordó que la industria turística representa el 9.8 % de la economía mundial y genera uno de cada diez empleos en el planeta, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Además, citó un estudio de EY, según el cual el 77 % de los viajeros de alto valor prefiere destinos que demuestren un compromiso verificable con la descarbonización y la mitigación de impactos sobre las comunidades.

El director general de LLYC en República Dominicana, Iban Campo, afirmó que ignorar esta transformación puede traducirse en un mayor costo del capital y en la pérdida de acceso a fuentes de financiamiento preferencial. Explicó que el capital internacional ya no teme al crecimiento físico de los destinos, sino a la incertidumbre social y regulatoria derivada de un desarrollo descontrolado.

Campo sostuvo que el principal reto para las empresas del sector no es atraer un mayor número de visitantes, sino implementar sistemas de escucha activa, análisis de datos y estrategias de sostenibilidad que permitan comprender las expectativas de las comunidades, fortalecer la reputación del destino y proteger las inversiones a largo plazo.

La firma concluyó que los desarrollos hoteleros e inmobiliarios que no incorporen una estrategia de integración social y ambiental podrían ser considerados por los inversionistas como proyectos de alto riesgo, debido a la posibilidad de enfrentar conflictos comunitarios, litigios, retrasos en las obras o daños reputacionales que comprometan su rentabilidad futura.