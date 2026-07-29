Yanet Camilo afirma que las acciones del PRM fortalecen a la oposición de cara al 2028

Bartolo García

Santo Domingo.– La presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Yanet Camilo, aseguró que las actuaciones del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) están favoreciendo políticamente a la oposición, especialmente a la Fuerza del Pueblo (FP) y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

Durante una entrevista en el programa Ahora por la Mañana, transmitido por Súper Siete 107.7 FM, Camilo afirmó que el oficialismo ha asumido un papel que beneficia a sus principales adversarios políticos. “No son Leonel Fernández ni Omar Fernández quienes están haciendo campaña; es el PRM que se la está haciendo, y también al PLD“, expresó.

La dirigente perredeísta manifestó que, al comparar las gestiones de los gobiernos del PLD con la actual administración del PRM, considera que las administraciones peledeístas presentan un balance más favorable en cuanto a sus ejecutorias y resultados.

Camilo también sostuvo que el partido oficialista ha incurrido en prácticas que anteriormente criticó cuando formaba parte del PRD durante la presidencia de Miguel Vargas Maldonado. En ese sentido, afirmó que la dirigencia del PRM muestra resistencia a realizar cambios internos.

Según la dirigente política, esa falta de renovación mantiene al partido de gobierno “secuestrado”, una situación que, a su juicio, limita su capacidad de responder a las expectativas de la población y de fortalecer su estructura política de cara a futuros procesos electorales.

En otro aspecto de la entrevista, Yanet Camilo consideró que ninguna organización política tiene garantizado el triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2028, debido al panorama político que vive el país.

Finalmente, indicó que coincide con los resultados de una encuesta divulgada por ACDMEDIA, la cual proyecta un escenario de segunda vuelta electoral, y concluyó que ninguna fuerza política podrá alcanzar por sí sola la victoria en los próximos comicios presidenciales.