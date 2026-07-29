Angelina Biviana Riveiro asume la vicepresidencia ejecutiva de Fiduciaria Reservas

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente ejecutivo de Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, juramentó a Angelina Biviana Riveiro como nueva vicepresidenta ejecutiva de Fiduciaria Reservas, incorporando a la institución a una profesional con una destacada trayectoria en promoción de inversiones, comercio internacional, desarrollo empresarial y gestión pública.

Durante el acto de juramentación, Aguilera destacó la experiencia, capacidad de gestión y visión estratégica de Riveiro, al considerar que su incorporación fortalecerá el liderazgo de Fiduciaria Reservas en un sector que desempeña un papel cada vez más relevante para el desarrollo económico de la República Dominicana.

El ejecutivo afirmó que el mercado fiduciario se ha convertido en un instrumento clave para la estructuración de proyectos de inversión, infraestructura, desarrollo inmobiliario y alianzas público-privadas, por lo que resaltó la importancia de contar con instituciones sólidas y con una visión de largo plazo para responder a las necesidades del país.

Por su parte, Angelina Biviana Riveiro agradeció la confianza depositada en su designación y aseguró que asume el cargo con el compromiso de continuar fortaleciendo la institución. Expresó que pondrá toda su experiencia al servicio de Fiduciaria Reservas para impulsar soluciones que generen confianza, promuevan la inversión y contribuyan al crecimiento económico nacional.

Fiduciaria Reservas, empresa perteneciente al Grupo Reservas, se ha consolidado como una de las principales entidades fiduciarias del país, ofreciendo soluciones para la estructuración y administración de fideicomisos públicos y privados destinados a proyectos inmobiliarios, de infraestructura, inversión y otras iniciativas estratégicas.

Riveiro es licenciada en Derecho por la PUCMM y cuenta con una maestría en Derecho de los Negocios Corporativos, un postgrado en Economía para Negocios y formación ejecutiva en Gobierno Corporativo, Juntas Directivas y Liderazgo Persuasivo por Wharton Executive Education de la Universidad de Pensilvania.

Con más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado, la nueva vicepresidenta ejecutiva de Fiduciaria Reservas ha liderado iniciativas para fortalecer la competitividad, atraer inversión extranjera y promover las exportaciones del país. Antes de asumir esta posición, se desempeñó como directora ejecutiva de ProDominicana y también ocupó funciones en INDOTEL y en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), donde desarrolló una destacada labor institucional.