EDENORTE invierte más de RD$640 millones para fortalecer la red eléctrica del Cibao y el Noroeste

Bartolo García

Santiago.– EDENORTE Dominicana ejecuta un programa de modernización de su infraestructura eléctrica con una inversión superior a RD$640 millones, destinada a la repotenciación de siete subestaciones estratégicas en la región Norte, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, incrementar la capacidad del sistema y responder al crecimiento de la demanda energética.

Durante los meses de junio y julio, la distribuidora completó importantes trabajos en las subestaciones de Canabacoa, Quinigua, Gallera, Nibaje, Cotuí y Montecristi, mientras avanza los preparativos para intervenir la Subestación Zona Franca Santiago, cuya modernización está programada para iniciar el próximo mes de agosto.

Entre las principales obras destaca la repotenciación de la Subestación Nibaje, donde se invirtieron cerca de RD$100 millones para sustituir un transformador de 37 MVA por uno de 50 MVA, beneficiando a alrededor de 34,000 clientes. De igual forma, la intervención en la Subestación Gallera, valorada en aproximadamente RD$96 millones, fortaleció el suministro para más de 33,800 usuarios, además de hospitales, empresas e instituciones públicas.

La empresa también destinó más de RD$95 millones a la modernización de la Subestación Canabacoa, aumentando la capacidad del sistema para atender a más de 45,900 clientes de Licey al Medio, Puñal y zonas cercanas. Asimismo, concluyó la repotenciación de la Subestación Cotuí, con una inversión cercana a RD$94 millones, que beneficia a más de 36,000 usuarios en la provincia Sánchez Ramírez.

En la Subestación Quinigua, EDENORTE invirtió alrededor de RD$84 millones para reemplazar un transformador de 20 MVA por uno de 37 MVA, fortaleciendo el servicio en comunidades como Quinigua, La Canela y Villa González. Mientras tanto, en Montecristi, la empresa ejecutó otra intervención valorada en casi RD$75 millones, aumentando la capacidad de suministro para comunidades, industrias y empresas de esa provincia.

Como parte de este plan de expansión, EDENORTE anunció que el 19 de agosto iniciará la repotenciación del transformador T2 de la Subestación Zona Franca Santiago, con una inversión aproximada de RD$100 millones. El proyecto permitirá sustituir un equipo de 37 MVA por otro de 50 MVA, fortaleciendo el servicio para 40,387 clientes y aumentando la capacidad de la red para respaldar el crecimiento industrial, comercial y residencial de Santiago.

Con este programa de inversiones, EDENORTE Dominicana reafirma su compromiso de modernizar la infraestructura eléctrica de la región Norte, reduciendo el riesgo de sobrecargas, mejorando la estabilidad del voltaje y garantizando un suministro más eficiente y confiable que contribuya al desarrollo económico y social de las comunidades que atiende.