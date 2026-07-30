Tuto Tavárez

(XIV)

Los Atletas de Santiago en Juegos Santos Domingo 2026

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Javier Roces Quesada (Fútbol): nació el 10 de septiembre de 2005 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

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Posee nacionalidad dominicana y española, y se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también puede actuar como delantero centro o mediocampista central, gracias a su versatilidad en ataque.

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Formado en las categorías inferiores de Cibao FC, Roces ha recorrido todo el proceso de desarrollo del club, desde la cantera hasta consolidarse en el primer equipo.

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Su crecimiento dentro de la institución lo convirtió en uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol dominicano, destacándose por su visión de juego, capacidad para asociarse con sus compañeros y llegada al área rival.

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Debutó con el primer equipo de Cibao FC siendo aún adolescente y desde entonces ha ido ganando protagonismo tanto en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) como en competiciones internacionales con el conjunto naranja.

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En agosto de 2024 firmó una destacada actuación al marcar un doblete frente a Atlántico FC, mientras que en septiembre de 2025 anotó el gol que le dio el triunfo a Cibao sobre Salcedo FC, resultado que permitió al club asumir el liderato de la LDF.

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Su evolución también lo llevó a representar a la Selección Dominicana en categorías menores. Tras participar con la Sub-17, fue convocado por la Sub-20, con la que disputó el Campeonato Sub-20 de Concacaf y consiguió marcar un gol con el combinado nacional juvenil.

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Con una estatura de 1.84 metros y perfil derecho, Roces destaca por su inteligencia táctica, movilidad entre líneas y capacidad para generar peligro tanto desde la mediapunta como llegando desde segunda línea. Estas cualidades le han permitido consolidarse como una de las principales apuestas de futuro de Cibao FC y del fútbol dominicano.

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Lucas Bretón Salcedo (Fútbol): Nació el 20 de noviembre de 2006 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Es un mediocampista zurdo que se desempeña principalmente como centrocampista

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Formado desde temprana edad en la cantera de Cibao FC, Bretón fue considerado uno de los proyectos más prometedores del club. Su talento y madurez futbolística le permitieron debutar con el primer equipo con apenas 15 años, iniciando una rápida progresión dentro del fútbol profesional dominicano.

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Durante su etapa en Cibao FC disputó más de medio centenar de encuentros oficiales entre la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) y la Copa Caribeña de Clubes de Concacaf, contribuyendo a una de las etapas más exitosas de la institución.

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Con el conjunto naranja conquistó tres títulos consecutivos de la Liga Dominicana de Fútbol (2022, 2023 y 2024), consolidándose como uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol nacional.

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Su crecimiento llamó la atención fuera del país y, en 2025, dio el salto al fútbol español tras incorporarse a la academia del Málaga CF. Luego de un periodo de adaptación en el Juvenil A, pasó al Atlético Malagueño, filial del club andaluz, donde continuó su desarrollo competitivo.

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Su buen rendimiento llevó al Málaga a renovar su contrato hasta 2028, reflejando la confianza de la institución en su proyección deportiva.

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A nivel internacional, Bretón ha representado a la República Dominicana en las categorías Sub-17, Sub-20 y Selección Absoluta. Debutó con el equipo mayor el 26 de marzo de 2024 en un amistoso frente a Perú y posteriormente formó parte de las convocatorias para los encuentros internacionales de 2025, compartiendo vestuario con futbolistas como Mariano Díaz, Junior Firpo y Peter Federico.

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Con una estatura de 1.64 metros y un privilegiado pie izquierdo, Lucas Bretón destaca por su inteligencia táctica, calidad en el primer pase, conducción en espacios reducidos y capacidad para organizar el juego desde el mediocampo. Su visión, personalidad y comprensión del juego lo han convertido en una de las principales promesas del fútbol dominicano y en un futbolista con proyección para seguir creciendo en el fútbol europeo.

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SQUEEZE PLAY: Millaje es el conjunto de experiencia vivida por una persona, quien más vive, mas millajes tiene…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El Príncipe está participando en Santo Domingo 2026…El Príncipe es Marlon Martínez Jr….Porque su padre de nombre homónimo es el Rey…Marlon está con el equipo nacional de baloncesto…Esta disciplina se disputa en Sub20…Este jueves llegan los Juegos a Santiago…Desde las 9:00 de la mañana ciclismo BMX en La Barranquita…Con una pista nuevecita…A las 4:00 fútbol en el estadio del Cibao FC…México contra Venezuela…Y a las 7:00 de la noche, República Dominicana contra Guatemala…El viernes habrá Mountain Bike en La Barranquita…En el Cibao FC desde las 4:00, Costa Rica y Colombia…A las 7:00 de la noche Panamá y Cuba…Félix Jacinto Bretón y Radhamés Bonilla van a ver a Cuba…A propósito de lo bien que ha estado el judo, me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Tatami es un término japonés del verbo tatamu que significa doblar…Por hoy, out 27.