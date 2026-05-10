Ulises Rodríguez advierte que Santiago opera como una ciudad de más de un millón de personas

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, afirmó que la ciudad enfrenta actualmente una realidad demográfica mucho mayor a la reflejada en el último censo nacional, asegurando que diariamente la urbe recibe y maneja un flujo superior al millón de personas entre residentes y visitantes.

El ejecutivo municipal explicó que, aunque las estadísticas oficiales registran alrededor de 695 mil habitantes, el dinamismo económico y comercial de Santiago ha provocado que la ciudad funcione como una metrópoli con una población mucho más elevada.

Rodríguez señaló que esta situación representa un importante desafío para el ayuntamiento, ya que los recursos que recibe el municipio son calculados en base a la población residente, mientras que los servicios públicos deben responder a una demanda diaria considerablemente mayor.

El alcalde destacó que Santiago se ha consolidado como el principal centro económico y regional del Cibao, recibiendo diariamente miles de personas provenientes de municipios cercanos que llegan para trabajar, estudiar, recibir atención médica o realizar actividades comerciales.

Entre los factores que impulsan ese crecimiento, mencionó el movimiento generado por las zonas francas, indicando que solo uno de esos parques industriales moviliza cerca de 40 mil empleados diariamente, además del auge del turismo médico y el comercio.

En cuanto a la movilidad urbana, Rodríguez resaltó que el cabildo ha avanzado en soluciones tecnológicas y de tránsito, incluyendo el monitoreo de 40 intersecciones con cámaras y semáforos inteligentes, así como proyectos de conectividad vial y el desarrollo del Monorriel, cuya infraestructura estaría lista para septiembre.

El funcionario también explicó que la alcaldía ha logrado mantener servicios esenciales como la gestión de desechos sólidos y el mantenimiento preventivo del drenaje urbano, evitando situaciones críticas pese al aumento constante de la presión sobre la ciudad.

Finalmente, Ulises Rodríguez insistió en que la actualización del censo poblacional es una necesidad urgente, ya que permitirá planificar con datos reales el crecimiento urbano y garantizar soluciones sostenibles para Santiago durante las próximas décadas.