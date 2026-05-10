MICM y CECCOM desarticulan red ilegal de combustibles y decomisan mercancías adulteradas

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), ejecutó varios operativos en las provincias San Juan y San Cristóbal, donde fueron decomisados combustibles, bebidas alcohólicas falsificadas y productos comestibles adulterados o vencidos.

En el distrito municipal de Sabaneta, en San Juan de la Maguana, las autoridades realizaron un allanamiento en una estación clandestina de expendio de combustibles que operaba de manera irregular utilizando tanques soterrados ocultos bajo un techado para evitar ser detectados.

Durante la intervención fueron ocupados dos tanques metálicos con capacidad de 5,000 galones cada uno, además de un dispensador equipado con mangueras y pistolas para el despacho ilegal de combustibles. El decomiso total fue valorado en aproximadamente RD$1,136,150.

El operativo fue realizado por miembros del CECCOM junto al magistrado Adolfo Féliz Pérez, quienes trasladaron los equipos y combustibles incautados a la sede central del organismo bajo custodia militar para los fines legales correspondientes.

De manera simultánea, en San Cristóbal, las autoridades intervinieron el establecimiento comercial “Randy Comercial”, donde fueron decomisados 4,956 productos irregulares, incluyendo bebidas alcohólicas falsificadas y alimentos vencidos, contaminados o adulterados.

Entre los productos incautados figuran 1,347 unidades de bebidas alcohólicas falsificadas, valoradas en cerca de RD$500 mil, así como 3,609 productos comestibles distribuidos en 52 sacos, con un valor aproximado de RD$300 mil. En el operativo participaron técnicos de PROCONSUMIDOR, DGII, DINTEL y DIGESETT.

Las autoridades explicaron que estos operativos forman parte de las acciones para combatir el comercio ilícito y las violaciones a la Ley 17-19 sobre comercio ilícito, contrabando y falsificación, así como a la Ley General de Salud. Además, destacaron que durante el año 2025 y el primer trimestre de 2026 se han decomisado millones de productos ilegales en todo el país, incluyendo cigarrillos, medicamentos, bebidas alcohólicas y clerén adulterado.