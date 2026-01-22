YouTube reconoce a dominicano como referente mundial de la economía creativa

Bartolo García

El CEO global de YouTube, Neal Mohan, resaltó el impacto del empresario e influencer dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, en su carta anual titulada “Del CEO: lo que viene a YouTube en 2026”, publicada en el blog oficial de la plataforma.

En el documento, Mohan expone las principales apuestas estratégicas de YouTube para el nuevo año y reconoce a creadores influyentes que están redefiniendo la economía digital y el streaming a escala global, incluyendo el caso dominicano por el éxito de sus reality shows nativos en la plataforma.

En el punto número tres de la carta, bajo el título “Impulsando la economía de los creadores”, el CEO subraya que YouTube continúa siendo el ecosistema económico más sólido para los creadores, gracias a un modelo sostenible de monetización.

Mohan destaca que, en los últimos cuatro años, la plataforma ha pagado más de 100 mil millones de dólares a creadores, artistas y empresas de medios, consolidándose como el hogar principal de la economía creativa global.

Es en ese contexto donde el CEO menciona de forma directa a Santiago Matías, reconociendo su capacidad de innovación y el impacto generado por La Casa de Alofoke, considerado el primer reality show producido de manera nativa y exclusiva para YouTube, transmitido de forma ininterrumpida.

“Sabemos que estas son fuentes de ingresos importantes, especialmente fuera de Estados Unidos, para creadores como Santiago Matías, quien utiliza las donaciones de Super Chat como una forma para que los fans influyan en el resultado de su exitosa serie de telerrealidad”, expresó Mohan en su carta.

Este reconocimiento posiciona a Matías no solo como una figura clave de la industria digital en la República Dominicana, sino también como un referente para Latinoamérica y el ecosistema global de plataformas digitales y de streaming.

La propuesta de Alofoke, que integra a la audiencia en la toma de decisiones de sus proyectos mediante herramientas de interacción en tiempo real, marcó un antes y un después en la forma de producir y consumir contenido en vivo dentro de YouTube.

El impacto de La Casa de Alofoke fue contundente, al registrar más de 3.6 millones de dispositivos conectados en una sola transmisión, cifras que llevaron a otros creadores dentro y fuera de la plataforma a replantear sus formatos y a apostar por el streaming como eje central.

Este éxito consolidó a Alofoke como pionero de un modelo innovador que fusiona entretenimiento, interacción y monetización en tiempo real, un enfoque que ha llamado la atención de los directivos de YouTube, incluido su CEO.

Previo a la publicación de la carta, Santiago Matías fue notificado directamente por el equipo de YouTube mediante un correo electrónico que le comunicó su selección como creador destacado por su desempeño en áreas clave.

El mensaje resaltó el orgullo de la plataforma por su trabajo y su inclusión entre los creadores reconocidos anualmente por el CEO, como parte de una evaluación del impacto y la innovación en la comunidad global.

El hito alcanzado por Alofoke también se tradujo en un récord mundial, al obtener una certificación de Guinness World Records por la transmisión más larga del mundo, con más de 900 horas ininterrumpidas durante La Casa de Alofoke 2.

Esta hazaña elevó aún más el perfil del creador y reforzó el posicionamiento de YouTube como plataforma líder para producciones de largo formato en vivo.

Tras el éxito de sus dos temporadas, Santiago Matías continúa apostando por la innovación con nuevos proyectos como Live Extendido de Alofoke, reafirmando su liderazgo en la industria digital y el impacto de un creador dominicano reconocido al más alto nivel por el CEO de YouTube.