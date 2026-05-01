Gobierno adopta plan de austeridad para mitigar efectos de crisis internacional en la economía dominicana

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros en el Palacio Nacional, donde se anunciaron nuevas medidas para enfrentar el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía dominicana.

Durante el encuentro, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que el Gobierno implementará un plan de contención y eficientización del gasto público con el objetivo de generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones.

El funcionario detalló que las medidas contemplan la reducción de gastos operativos, limitaciones en la adquisición de vehículos —excepto en áreas prioritarias—, disminución de reparaciones menores, racionalización de servicios y contrataciones, así como la reducción de costos en eventos, viáticos, pasajes, combustibles y publicidad.

Asimismo, se propuso la reducción del 50% del presupuesto destinado a los partidos políticos, además de ajustes en las transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas que cuenten con capacidad de generar ingresos propios.

Presbot indicó que estas acciones buscan posponer temporalmente gastos no prioritarios, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante el complejo contexto internacional y proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el país enfrenta un choque externo provocado principalmente por el aumento en los precios del petróleo, lo que impacta directamente la inflación y el costo de vida.

En ese sentido, señaló que cada incremento sostenido de 10 dólares por barril representa un aumento aproximado de 763 millones de dólares en la factura petrolera anual, lo que genera presiones adicionales sobre las finanzas públicas.

Paliza destacó que, pese a este escenario, la República Dominicana ha logrado mitigar mejor el impacto que otros países de la región, aunque advirtió que estas medidas implican un alto costo fiscal que debe ser manejado con prudencia.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que el país enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, debido al alza superior al 80% en el precio del petróleo.

Finalmente, Díaz afirmó que la estrategia gubernamental se centra en preservar la estabilidad macroeconómica, proteger la canasta básica y sostener la inversión pública, apoyándose en reservas internacionales que superan los 16 mil millones de dólares, estabilidad cambiaria y el fortalecimiento de los programas sociales para garantizar la protección de la población más vulnerable.