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Espectáculos

Creatividad y elegancia protagonizan la tradicional “Tarde de Sombreros” en Santiago

La Asociación de Diseñadores del Cibao reunió a artistas y amantes de la moda en una jornada dedicada a la innovación, el talento y la expresión creativa
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Tarde de Sombreros en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD. – La Asociación de Diseñadores del Cibao (ADICI) celebró una nueva edición de su tradicional “Tarde de Sombreros”, una actividad que se ha convertido en un importante escenario para destacar la creatividad, el arte y la innovación de diseñadores y talentos de la región.

Tarde de Sombreros en Santiago 1

El encuentro reunió a creativos, artistas y amantes de la moda, quienes exhibieron originales propuestas elaboradas especialmente para la ocasión, convirtiendo el evento en una muestra de imaginación, estilo y expresión artística.

Durante la jornada, cada participante tuvo la oportunidad de presentar piezas únicas, reflejando su personalidad y visión creativa a través de diseños llamativos que captaron la atención de los asistentes y del jurado evaluador.

Tarde de Sombreros en Santiago1

La selección de los ganadores estuvo a cargo de un jurado integrado por Yanilsa Cruz, Bernardino Gómez, Ariela Rodríguez y Jorge Morel, quienes valoraron aspectos como originalidad, elegancia y creatividad para elegir a los triunfadores en las categorías de “El Más Creativo”, “El Más Elegante” y “El Más Tropical”.

Los reconocimientos fueron entregados bajo los nombres de “Magaldys Modas” y “Darkis Salcedo”, como una forma de honrar el aporte y respaldo de destacadas figuras vinculadas al mundo del diseño y la moda en la República Dominicana.

Tarde de Sombreros en Santiago2

La actividad fue organizada por las diseñadoras Altagracia Moronta, Barbara Ortiz e Irina Fernández, quienes coordinaron cada detalle de esta exitosa iniciativa. Asimismo, ADICI aprovechó la ocasión para anunciar nuevos cursos y talleres de arte y moda, reafirmando su compromiso de seguir impulsando la formación y el desarrollo del talento creativo en la región.

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