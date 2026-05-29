Abinader entrega carretera que impulsa el desarrollo y la conectividad en el Sur profundo

Bartolo García

Barahona, RD. – El presidente Luis Abinader dejó inaugurada este viernes la carretera Enriquillo–El Higüero, una obra de 13.5 kilómetros que transforma la conectividad de varias comunidades del Sur profundo y pone fin a décadas de dificultades de acceso que afectaban a miles de residentes de la provincia Barahona.

La nueva vía conecta las comunidades de Enriquillo, Las Cuatro Bocas, Arroyo Dulce, El Naranjal, El Higüero y otros parajes cercanos, facilitando el transporte de productos agrícolas, la movilidad de los ciudadanos y el acceso a servicios esenciales como salud, educación y comercio.

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, afirmó que la carretera representa mucho más que una infraestructura vial, ya que constituye un puente hacia el desarrollo económico y social de toda la región. “La carretera Enriquillo–El Higüero conecta oportunidades, transforma comunidades y fortalece el futuro del Sur dominicano”, expresó.

Estrella destacó que la obra incluye una base estabilizada con cemento, carpeta asfáltica, tramos de hormigón hidráulico en zonas vulnerables a la humedad, estabilización de taludes, construcción de aceras y contenes, drenajes, alcantarillas y señalización vial, garantizando mayor seguridad y durabilidad para los usuarios.

Las autoridades resaltaron que la carretera permitirá impulsar el ecoturismo, el turismo comunitario, el turismo gastronómico y nuevas inversiones privadas, fortaleciendo además sectores productivos como la agricultura y la ganadería, fundamentales para la economía de la zona.

Por su parte, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Natalia Alvarado, valoró la importancia de la obra, señalando que más allá de una carretera, se están creando mejores condiciones para el desarrollo de las familias y comunidades que durante años enfrentaron limitaciones por el aislamiento geográfico.

Tanto autoridades locales como comunitarios agradecieron la entrega de la vía. La gobernadora provincial Oneida Feliz Medina calificó la obra como una “justicia histórica” para las comunidades beneficiadas, mientras que residentes como Yunilda Matos y Corpo Feliz destacaron que la carretera traerá mejoras en salud, economía, turismo y transporte, marcando el inicio de una nueva etapa de crecimiento para toda la región sur del país.