Banco Central mantiene sin cambios su tasa de referencia y destaca recuperación económica

Bartolo García

Santo Domingo. – El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual durante su reunión correspondiente a mayo de 2026, al considerar que la economía dominicana continúa mostrando señales de recuperación y que las presiones inflacionarias recientes responden principalmente al aumento de los precios internacionales del petróleo.

La institución informó además que la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a un día) permanecerá en 5.75 % anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continuará en 4.50 % anual, manteniendo así sin cambios los principales instrumentos de política monetaria.

El organismo explicó que la decisión se sustenta en que las expectativas de inflación de mediano plazo permanecen alineadas con la meta establecida de 4.0 % ± 1.0 %, pese a que la inflación interanual alcanzó 5.11 % en abril, impulsada por el incremento de los precios de los combustibles derivados del conflicto geopolítico en Medio Oriente.

En el plano internacional, el Banco Central señaló que la economía estadounidense mantiene un desempeño favorable, mientras que Europa enfrenta una desaceleración económica y mayores presiones inflacionarias. Asimismo, destacó que varios bancos centrales de América Latina han optado por mantener sus tasas de interés sin cambios ante la incertidumbre global y el comportamiento de los precios energéticos.

A nivel local, el BCRD resaltó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento promedio de 4.0 % entre enero y abril de 2026, impulsado principalmente por sectores como construcción, manufactura de zonas francas, hoteles, bares y restaurantes. Para el cierre del año, la entidad proyecta una expansión económica entre 3.5 % y 4.0 %.

La autoridad monetaria también destacó el buen desempeño de las actividades generadoras de divisas, señalando que el peso dominicano acumula una apreciación cercana al 8 % durante los primeros cinco meses del año. Además, las reservas internacionales alcanzan aproximadamente US$15,900 millones, equivalentes al 12 % del Producto Interno Bruto (PIB) y a unos seis meses de importaciones.

Finalmente, el Banco Central reiteró que continuará monitoreando de cerca la evolución del entorno internacional y los efectos de la crisis en Medio Oriente sobre los mercados energéticos. La institución aseguró que mantendrá las medidas necesarias para preservar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y respaldar el crecimiento sostenible de la economía dominicana.