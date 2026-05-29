Arranca campaña educativa “La ONDA Contigo” con dedicatoria a las madres del merengue típico

Santiago de los Caballeros. – La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) inició oficialmente la campaña educativa “La ONDA Contigo” durante el conversatorio “Derecho de Autor en la Cultura y la Música”, con una dedicatoria especial a las Madres del Merengue Típico de República Dominicana.

Esta primera jornada de la campaña educativa incluyó un amplio programa de actividades, entre ellas conferencias, foros de debate, exhibiciones audiovisuales y anuncios del concurso de ensayos sobre el derecho de autor en los deportes, de la plataforma digital Repertorio Dominicano (Reperdom) y del concurso de merengue “Mi Cultura Típica”. La jornada tuvo lugar en la sede de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por el director de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme, y el alcalde Ulises Rodríguez. Ambos pronunciaron las palabras de apertura del acto, en las que destacaron la importancia de la industria creativa y el respaldo que ha venido ofreciendo el Gobierno del presidente Luis Abinader a la protección del derecho de autor y la propiedad intelectual.

El alcalde Ulises Rodríguez, en sus palabras de bienvenida, felicitó por la iniciativa al director general de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme, a quien definió como “amigo y aliado en estos temas tan relevantes para la cultura y la creatividad”. Añadió que el derecho de autor, la propiedad intelectual y el reconocimiento al talento son aspectos fundamentales para cualquier sociedad que valore su identidad cultural y el esfuerzo de su gente.

Mientras tanto, Gonell Cosme agradeció el apoyo del alcalde Rodríguez al lanzamiento de la campaña educativa y expresó que esta jornada comenzaba con una dedicatoria “muy especial a una mujer con quien, particularmente, me llena de orgullo compartir la nacionalidad dominicana”, en referencia a la legendaria artista Fefita La Grande. “Cada vez que toma una güira, un acordeón o cualquier instrumento musical y sube a un escenario, pone en alto el nombre de la República Dominicana ante el mundo”, dijo de la merenguera típica.

De inmediato, llamó al escenario a Valerio de León y a Pochy Familia, representantes de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor, para junto al alcalde Rodríguez hacer entrega de los reconocimientos a las merengueras típicas.

Una nutrida delegación de directivos de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), así como representantes de otras entidades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, asistió al inicio de la campaña en señal de compromiso con la iniciativa.

La dedicatoria y conferencia

La primera sesión de la campaña educativa “La ONDA Contigo” se realizó en el salón Juan Pablo Duarte del Palacio Municipal, con una dedicatoria especial a Manuela Josefa Cabrera Taveras (Fefita La Grande), en reconocimiento a su trayectoria artística y musical.

Fefita La Grande, junto a India Canela, María Díaz y Raquel Arias agradecieron la distinción de la ONDA y coincidieron en su reconocimiento a la labor que viene desempeñando Gonell Cosme desde ese organismo del Estado. Gonell Cosme también entregó una placa de reconocimiento al alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, por sus aportes al desarrollo de la cultura y las artes en Santiago de los Caballeros.

Tras los homenajes, Lucía Castillo Arbaje, abogada especializada en derecho de autor y gestión colectiva, y encargada del Departamento de Sociedades de Gestión de la ONDA, ofreció una charla titulada “El Derecho de Autor en la Cultura y la Música”, que sirvió como eje temático del lanzamiento de la campaña educativa “La ONDA Contigo”, la cual se desarrollará durante todo el año 2026.

En su exposición, Castillo Arbaje explicó los principales alcances de la legislación dominicana en materia de propiedad intelectual, resaltando la necesidad de proteger las creaciones artísticas y garantizar el reconocimiento de sus autores e intérpretes.

Además, abordó el papel de las sociedades de gestión colectiva y de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) en la defensa de los derechos patrimoniales de músicos, compositores y productores. El cierre del acto se selló en un ambiente festivo amenizado por el conjunto típico. La actividad fue amenizada por el conjunto típico Daniel Arias.

Al acto asistieron artistas y otras personalidades de Santiago entre los que sobresalieron como la vicealcaldesa Mariana Mercedes Moreno García, Guillermo Saleta, los merengueros Agapito Pascual y Krispy, Miriam Cruz García, Nelson de la Olla, Melissa Álvarezm Carlos Alvarez, y el Grupo Matox, entre otros.