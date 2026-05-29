FDF e Inefi efectuaron primera entrega de balones para el programa FIFA Football for Schools

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Fútbol junto al Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), llevaron a cabo este jueves 28 de mayo la primera entrega de balones correspondientes al programa FIFA Football for Schools (F4S), iniciativa que ya se encuentra en marcha en la República Dominicana. El evento se efectuó en el Centro Educativo Víctor Garrido Puello de Santo Domingo.

Esta primera jornada beneficiará a las regionales educativas 15-03, 15-05 y 15-02, correspondientes al Distrito Nacional y Santo Domingo, con una distribución inicial de 255 balones.

En la actividad estuvieron presentes Dinardo “Lalo” Rodríguez -vicepresidente de la Federación Dominicana de Fútbol-, Mariano Pérez Tejeda -gerente del Departamento de Educación FDF- y Rubén Darío De la Cruz -asistente del Departamento de Educación de la FDF-.

Por el Inefi estuvo su director, Alberto Rodríguez y Cristian Hernández -director de gabinete-, mientras que por el grupo de interés lo hicieron Karenny Fulcar y Cerame Camilo.

La implementación del programa en el país forma parte del acuerdo firmado entre la Federación Dominicana de Fútbol, el Inefi, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Deportes, con el propósito de fortalecer el fútbol escolar y ampliar las oportunidades de participación deportiva para niños y niñas.

FIFA F4S es un programa global, desarrollado en colaboración con la Unesco, que busca integrar el fútbol en las escuelas como herramienta educativa y de desarrollo para niñas y niños. Su propósito principal es hacer el fútbol más accesible dentro del sistema educativo y, al mismo tiempo, desplegar habilidades para la vida -trabajo en equipo, respeto, autoestima, promover la inclusión y equidad, resolución de problemas- a través de actividades futbolísticas y pedagógicas.

Los centros educativos que recibieron esta primera entrega son Regional 15-03: Instituto Salesiano Don Bosco, Escuela Primaria Víctor Garrido, Centro Educativo Salesiano Santo Domingo Savio, Padre Billini, Hogar Escuela Rosa Duarte, Divina Pastora, Liceo Escuela Nuestra Señora del Carmen, Instituto San Juan Bautista, San José FMA Salesianas, Escuela República de Chile y Madre Teresa de Calcuta.

Regional 15-05: Liceo Rafael Alberto Pérez y Santiago, Liceo Profesor Andrés Medrano, Liceo Las Américas JEE, Liceo Dr. José Francisco Peña Gómez y Rafael Geovanny Vásquez Abreu.

Regional 15-02: Politécnico Salesiano Sagrado Corazón de Jesús.

Como parte de la actividad, se efectuó un festival de fútbol en la Escuela Primaria Víctor Garrido, con la participación de 40 niños y donde los profesores fueron los responsables de aplicar la metodología FIFA Football for Schools.

El programa FIFA Football for Schools contempla impactar a nueve regionales educativas a nivel nacional, promoviendo el desarrollo deportivo, recreativo y formativo en las escuelas del país.

Con esta acción, la Federación Dominicana de Fútbol reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol escolar y con la expansión de oportunidades para que más niños y niñas se acerquen al deporte en un entorno educativo, seguro y participativo.