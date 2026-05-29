Alemania apuesta por RD como socio estratégico en América Latina

SANTO DOMINGO.— República Dominicana se consolida como socio estratégico
de Alemania en América Latina. La primera Semana Alemana reunió en Santo
Domingo la mayor delegación económica alemana del país, con más de 30
empresas e instituciones. Maike Friedrichsen, embajadora de Alemania en
RD, calificó las relaciones bilaterales como un vínculo en plena
expansión.
En ese sentido, durante el acto inaugural, la diplomática afirmó que las
relaciones bilaterales atraviesan «su mejor momento», impulsadas por el
crecimiento de la colaboración económica y el fortalecimiento de la
cooperación en distintas áreas.
Según explicó, las inversiones alemanas en el país se han multiplicado
por 15 en la última década, reflejando el creciente interés empresarial
en zonas francas, logística, infraestructura, equipamiento médico y
energías renovables.
En esa línea, uno de los principales hitos de la iniciativa fue la
celebración del Primer Foro Económico Alemán para América Latina
realizado por primera vez fuera de territorio alemán, con 150
participantes del sector público y privado.
En este contexto, Friedrichsen definió a República Dominicana como un
socio «estratégico, democrático y dinámico» para Alemania en América
Latina y el Caribe, resaltando su estabilidad y potencial como destino
de inversión.
Un vínculo que trasciende la economía
Asimismo, subrayó que la cooperación bilateral trasciende lo económico e
incluye el medio ambiente, la economía circular, el Estado de Derecho,
la energía renovable y la infraestructura, ámbitos en los que ambas
naciones avanzan de forma conjunta.
De igual forma, puntualizó que el foro tuvo alcance regional, con
representantes de Costa Rica, Panamá, Guatemala y la CARICOM,
posicionando al país como plataforma de diálogo entre Alemania y el
Caribe.
Finalmente, la embajadora valoró el recibimiento de la vicepresidenta
Raquel Peña a la delegación alemana y reafirmó la voluntad de ampliar la
cooperación bilateral entre ambas naciones./ AMO DOMINICANA