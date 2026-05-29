Alemania apuesta por RD como socio estratégico en América Latina

SANTO DOMINGO.— República Dominicana se consolida como socio estratégico

de Alemania en América Latina. La primera Semana Alemana reunió en Santo

Domingo la mayor delegación económica alemana del país, con más de 30

empresas e instituciones. Maike Friedrichsen, embajadora de Alemania en

RD, calificó las relaciones bilaterales como un vínculo en plena

expansión.

En ese sentido, durante el acto inaugural, la diplomática afirmó que las

relaciones bilaterales atraviesan «su mejor momento», impulsadas por el

crecimiento de la colaboración económica y el fortalecimiento de la

cooperación en distintas áreas.

Según explicó, las inversiones alemanas en el país se han multiplicado

por 15 en la última década, reflejando el creciente interés empresarial

en zonas francas, logística, infraestructura, equipamiento médico y

energías renovables.

En esa línea, uno de los principales hitos de la iniciativa fue la

celebración del Primer Foro Económico Alemán para América Latina

realizado por primera vez fuera de territorio alemán, con 150

participantes del sector público y privado.

En este contexto, Friedrichsen definió a República Dominicana como un

socio «estratégico, democrático y dinámico» para Alemania en América

Latina y el Caribe, resaltando su estabilidad y potencial como destino

de inversión.

Un vínculo que trasciende la economía

Asimismo, subrayó que la cooperación bilateral trasciende lo económico e

incluye el medio ambiente, la economía circular, el Estado de Derecho,

la energía renovable y la infraestructura, ámbitos en los que ambas

naciones avanzan de forma conjunta.

De igual forma, puntualizó que el foro tuvo alcance regional, con

representantes de Costa Rica, Panamá, Guatemala y la CARICOM,

posicionando al país como plataforma de diálogo entre Alemania y el

Caribe.

Finalmente, la embajadora valoró el recibimiento de la vicepresidenta

Raquel Peña a la delegación alemana y reafirmó la voluntad de ampliar la

cooperación bilateral entre ambas naciones./ AMO DOMINICANA