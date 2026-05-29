Madres de Baitoa reciben homenaje y regalos en emotiva celebración organizada por PROPEEP y DASAC

Bartolo García

Baitoa, Santiago, RD. – Cientos de madres del municipio de Baitoa disfrutaron de una jornada llena de alegría, reconocimientos y obsequios durante una actividad organizada por la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) y la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), con motivo de la celebración del Mes de las Madres.

El encuentro, realizado en el Club Unión y Progreso de Baitoa, fue encabezado por el director de PROPEEP, Robert Polanco, quien resaltó el papel fundamental que desempeñan las madres en la familia y la sociedad. “Hoy celebramos el amor que todo lo puede, la entrega silenciosa y la fuerza que sostiene hogares enteros”, expresó ante las asistentes.

Polanco recordó que la institución mantiene una presencia activa en el municipio desde marzo pasado, cuando realizó una Jornada de Inclusión Social, y valoró el esfuerzo de los líderes comunitarios y autoridades locales que gestionaron la llegada de más programas sociales para beneficiar a los residentes de la zona.

Durante su intervención, el funcionario afirmó que las madres forman parte esencial de las políticas públicas impulsadas por el presidente Luis Abinader, asegurando que ninguna de las presentes regresaría a su hogar sin recibir un regalo como muestra del reconocimiento a su dedicación y esfuerzo diario.

Como parte de la celebración, se realizó la rifa de decenas de electrodomésticos y artículos para el hogar, entre ellos neveras, estufas, lavadoras, televisores, juegos de comedor, microondas, abanicos, cilindros de gas, licuadoras y cientos de raciones alimenticias, generando entusiasmo y agradecimiento entre las participantes.

La actividad contó con el respaldo de autoridades provinciales y municipales, entre ellas la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, representantes de DASAC, INAPA y líderes comunitarios. Los asistentes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que fortalecen el vínculo entre las instituciones gubernamentales y las comunidades, llevando apoyo y esperanza a las familias de Baitoa.

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