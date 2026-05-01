Conectividad aérea de República Dominicana se fortalece con aumento de vuelos y pasajeros en 2026

El país registra un crecimiento de 9.9 % en el primer trimestre, impulsado por nuevas rutas y mayor demanda internacional

Bartolo García

Santo Domingo.– La República Dominicana continúa consolidando su posicionamiento como hub aéreo regional tras registrar un crecimiento de 9.9 % en el tráfico aéreo durante el primer trimestre de 2026, impulsado por el aumento de operaciones y la incorporación de nuevas rutas.

De acuerdo con datos ofrecidos por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), la actividad en los principales aeropuertos del país reflejó un notable incremento en los vuelos regulares, evidenciando una mayor demanda de viajes tanto a nivel regional como internacional.

Entre enero y marzo de este año, se movilizaron cerca de 1.8 millones de pasajeros en la red aeroportuaria administrada por la concesionaria, lo que confirma la tendencia de crecimiento sostenido del sector aeronáutico.

El Aeropuerto Internacional Las Américas lideró el flujo de pasajeros con más de 1.3 millones, impulsado principalmente por el dinamismo del mercado estadounidense, que continúa siendo el principal socio aéreo del país.

Asimismo, la expansión de nuevas rutas desde Santo Domingo hacia destinos del Caribe y Suramérica, junto con la reactivación de conexiones tradicionales, ha contribuido a fortalecer la conectividad aérea.

Desde Puerto Plata también se han incorporado vuelos hacia Centroamérica con frecuencias diarias, mientras aerolíneas han anunciado nuevas operaciones hacia Canadá y Europa, ampliando el alcance internacional de la República Dominicana.

El informe destaca que este comportamiento responde al incremento en la demanda de viajes, lo que ha llevado a las aerolíneas a ampliar su capacidad operativa y ajustar sus itinerarios para responder al crecimiento del mercado.

En términos generales, el primer trimestre de 2026 refleja el dinamismo de la aviación civil dominicana, con un flujo constante de operaciones en aeropuertos como Punta Cana, Las Américas y La Isabela, consolidando al país como un punto estratégico de conexión en el Caribe.