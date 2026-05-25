Familiares y comunitarios de Pedregal exigen justicia por muerte de joven en operativo policial

Jarabacoa.– Familiares y residentes de la comunidad de Pedregal denunciaron que agentes de la Policía Nacional ultimaron al joven Miguel Ángel Marine Rodríguez, de 23 años, durante un hecho ocurrido en este municipio, situación que ha generado indignación y consternación entre los comunitarios.

Según denunciaron allegados y moradores, el joven era una persona trabajadora y tranquila, por lo que calificaron el hecho como un abuso policial y exigieron a las autoridades una investigación transparente que permita esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte.

De acuerdo con versiones ofrecidas por comunitarios, el incidente se produjo mientras Miguel Ángel se encontraba en el río Baiguate supuestamente cargando arena en un camión, momento en que agentes policiales llegaron al lugar realizando disparos, presuntamente de manera indiscriminada.

Los familiares insistieron en que se determinen responsabilidades y reclamaron que el caso no quede impune. Asimismo, decenas de personas permanecieron en los alrededores del cuartel policial de Jarabacoa a la espera de informaciones oficiales relacionadas con el hecho.

En medio de las investigaciones, miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y de la Policía Preventiva también acordonaron una escena en la carretera Federico Basilis, tramo Jarabacoa-La Vega, donde fueron encontrados dos cuerpos sin vida en la zona conocida como El Puerto.

Hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles concluyentes sobre ambos casos, mientras continúan los levantamientos de evidencias junto a unidades del 9-1-1, Policía Científica, Digesett y el Cuerpo de Bomberos. #eljacaguero

Con información de Fabio Hernández