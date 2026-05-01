Mujeres lideran transformación del sector construcción en Expo Puerto Plata 2026

Bartolo García

Puerto Plata, RD.– El liderazgo femenino cobró protagonismo en la “Expo Construcción, Inmobiliaria y Expo Equipos Pesados 2026” con la realización del panel “Wonder Women in Construction”, un espacio que reunió a destacadas profesionales para analizar los retos y oportunidades del sector.

El encuentro se llevó a cabo el sábado 25 de abril en el Centro de Convenciones Blue JackTar, en Playa Dorada, posicionándose como una de las actividades más inspiradoras del evento por su enfoque en la participación estratégica de la mujer en la industria.

La arquitecta Marina Silverio Cáceres, de Estudio MS, abordó el tema del diseño con propósito, destacando la importancia de crear espacios que integren funcionalidad, estética y bienestar, colocando al usuario en el centro de la arquitectura contemporánea.

Yamile Rodriguez posa junto a su familia mientras recibe reconocimiento de manos de Aneury Pilar

En tanto, la arquitecta Yamile Rodríguez Asilis, comisaria de monumentos del Ministerio de Cultura, expuso sobre la relación entre patrimonio y desarrollo, resaltando el valor de la identidad cultural como elemento clave en la construcción moderna y sostenible.

Desde el ámbito energético, Yhamminha Dickson, directora comercial de combustibles y gases en United Petroleum, subrayó la importancia del suministro eficiente de combustibles como factor determinante para la operatividad y crecimiento del sector construcción.

Por su parte, Isely Almánzar Rojas, CEO de Zinco Realty Group y directora Regional Norte de la AEI, presentó una visión estratégica del mercado inmobiliario dominicano, destacando las oportunidades de inversión y los avances en regulación con la aprobación de la Ley de Corretaje.

El panel evidenció el rol cada vez más determinante de la mujer en la innovación, la toma de decisiones y el desarrollo de la industria, consolidándose como un espacio de alto valor dentro de la agenda del evento.

El presidente de Expo Construcción Puerto Plata, Aneury Pilar, destacó la importancia de promover este tipo de iniciativas, señalando que reflejan la evolución del sector y el reconocimiento al talento femenino como motor de cambio.

La actividad reafirmó el compromiso del evento con la inclusión y la diversidad, proyectando una industria más moderna, equitativa y competitiva, respaldada por importantes aliados comerciales y patrocinadores del sector.