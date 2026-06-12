Presidente Abinader y alcalde Ulises Rodríguez entregan renovado techado deportivo que beneficiará a cientos de jóvenes y estudiantes de Los Ciruelitos

Santiago.– El presidente Luis Abinader y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, entregaron este viernes el remozado techado deportivo de Los Ciruelitos, una obra que amplía las oportunidades para la práctica del deporte y el desarrollo de actividades educativas y comunitarias, impactando de manera directa a cientos de jóvenes, estudiantes y residentes de la comunidad.

Durante el acto, el alcalde Ulises Rodríguez destacó que la obra responde a una solicitud de la comunidad y constituye una muestra del compromiso de su gestión con la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

“Seguimos rindiendo los chelitos del pueblo. Cada peso invertido aquí se traduce en mejores condiciones para nuestros jóvenes, en espacios dignos para el deporte y en una infraestructura que servirá a esta comunidad durante muchos años”, expresó.

Ulises Rodríguez afirmó que obras como la entregada en Los Ciruelitos son posibles gracias al respaldo que el presidente Luis Abinader ha brindado a los gobiernos locales y a las comunidades del país.

El alcalde sostuvo que la actual gestión gubernamental ha impulsado importantes transformaciones en Santiago y en toda la República Dominicana, por lo que consideró que la ciudadanía recordará a Luis Abinader como un presidente renovador, comprometido con el desarrollo, la modernización de la infraestructura y la mejora de la calidad de vida de la población.

El ejecutivo municipal resaltó que el techado tiene un impacto que va más allá de la práctica deportiva, ya que también es utilizado diariamente por estudiantes de un centro educativo del sector hasta las 4:00 de la tarde, por lo que la obra contribuirá al fortalecimiento de las actividades académicas, recreativas y comunitarias.

Rodríguez agradeció la presencia del presidente Luis Abinader y afirmó que la colaboración entre el Gobierno Central y el Gobierno Municipal ha sido clave para impulsar proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y promueven el desarrollo de Santiago.

Asimismo, señaló que la iniciativa constituye un ejemplo exitoso del modelo de Presupuesto Participativo, mediante el cual los propios ciudadanos identifican y priorizan las obras que consideran necesarias para sus comunidades.

La obra fue ejecutada por la Alcaldía de Santiago con una inversión cercana a los RD$15 millones. El proyecto había sido aprobado inicialmente mediante el Presupuesto Participativo con un monto de RD$4,995,097.16, pero recibió recursos adicionales del Presupuesto Administrativo municipal para ampliar su alcance y garantizar una intervención integral que respondiera a las necesidades de la comunidad.

En el acto estuvieron presentes la gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos; el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Andrés Cueto; la exembajadora Sonia Guzmán, Roberto Herrera, de Infraestructura Escolar, así como otras autoridades gubernamentales y municipales, dirigentes comunitarios, deportistas y dirigentes políticos de la provincia.

Con la entrega de este remozado techado deportivo, la Alcaldía de Santiago reafirma su compromiso de continuar ejecutando proyectos que fortalezcan los espacios públicos, promuevan el deporte y la educación, y contribuyan al desarrollo integral de las comunidades del municipio.