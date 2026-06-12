Gobierno, Coraasan y autoridades locales impulsan asfaltado de calles en Jacagua

Bartolo García

Santiago. – Varias calles del distrito municipal de San Francisco de Jacagua comenzaron a ser asfaltadas como parte de un programa de mejoramiento vial ejecutado con el respaldo del Ministerio de Obras Públicas, la vicepresidenta Raquel Peña, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y autoridades locales.

La coordinación de los trabajos está a cargo del regidor del PRM y presidente de la Sala Capitular del distrito municipal, Carlos Inoa “El Mello”, quien destacó el impacto positivo que tendrán estas obras en la movilidad y calidad de vida de los residentes.

En esta primera etapa fueron intervenidas las calles Los Espardines, esquina de Nerio Sosa, parte de la carretera Palo Alto y la calle Nando Díaz, atendiendo una demanda histórica de los comunitarios que por años reclamaban mejores condiciones para el tránsito vehicular y peatonal.

Las autoridades informaron que el plan de asfaltado continuará extendiéndose hacia otros sectores de Jacagua, incluyendo la vía que conecta San Francisco de Jacagua con el kilómetro 8 de Gurabo, además de comunidades como El Jobo, La Chichigua y otras localidades cercanas.

Asimismo, resaltaron que la participación de Coraasan ha sido fundamental en el proceso de coordinación y adecuación de las infraestructuras sanitarias, garantizando que los trabajos de asfaltado se realicen de manera eficiente y sostenible para evitar futuras intervenciones en las vías rehabilitadas.

Los residentes han recibido con entusiasmo el inicio de las obras, valorando el compromiso de las instituciones involucradas con el desarrollo de la zona y confiando en que la continuidad del proyecto contribuirá al crecimiento y modernización de uno de los distritos municipales más importantes de Santiago.