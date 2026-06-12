MICM y JAD forman a líderes agroindustriales para fortalecer al sector

Santo Domingo, D.N, -– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), y San Telmo Business School de España, entregaron diplomas a 225 líderes y representantes de organizaciones agroempresariales, tras finalizar el diplomado en “Fomento a la Asociatividad y Buena Gobernanza del Sector Agroalimentario”.

El acto de graduación estuvo encabezado por el ministro del MICM, Yayo Sanz Lovatón y el presidente de la JAD, Osmar Benítez, quienes entregaron el diploma a cada uno de los graduandos.

Durante su alocución, el ministro Yayo manifestó la importancia que tiene el Fomento a la Asociatividad y Buena Gobernanza del Sector Agroalimentario, al señalar que es fundamental para transformar a los pequeños productores en empresarios competitivos.

En esa misma línea, subrayó que el sector de la agroindustria alcanzó cifras históricas en exportación de 3,680 millones de dólares en el 2025, y que la producción nacional alcanzó niveles históricos con 14.78 millones de quintales de arroz, más de 400 millones de huevos mensuales y un crecimiento de 26.2 % en la producción avícola, consolidando la capacidad del país para garantizar su seguridad alimentaria.

Asimismo, manifestó que la agroindustria es uno de los sectores con mayor potencial para generar valor agregado, empleo de calidad y desarrollo territorial sostenible.

El diplomado fue impartido con el objetivo de impulsar organizaciones más competitivas y sostenibles, y como resultado de colaboración entre el sector público, privado y académico para impulsar el fortalecimiento institucional y productivo del sector agroempresarial de todo el territorio nacional.

En tanto que, Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la JAD, dijo que el compromiso de formar nuestros líderes de las asociaciones y cooperativas agropecuarias se sustenta en el firme propósito de transformar el campo dominicano y sus actividades productivas en fuentes de creación de empleos y riqueza para las familias rurales, para los productores y sus comunidades.

En tanto, Anibelca Mena, viceministra de Fomento a la Agroindustria del MICM, subrayó que el actual mercado global exige organizaciones más fuertes, mayor profesionalización y mejores estándares de calidad y trazabilidad.

“El desarrollo de los territorios requiere organizaciones productivas capaces de articular esfuerzos, atraer oportunidades y construir visión de largo plazo”, añadió Mena.

El MICM tiene el compromiso de diseñar las políticas de Fomento a la Agroindustria en coordinación con el Viceministerio de Desarrollo Industrial del MICM y otras entidades del sector público nacional, fomentar las buenas prácticas de manufactura en la Agroindustria, dar seguimiento a los resultados de las políticas activas del fomento a la misma.

También tiene la finalidad de promover estrategias para la agregación de valor a productos de la agropecuaria, la silvicultura y la pesca.

Su propósito es de fomentar una cultura practica de producción y consumo sostenible en la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos.