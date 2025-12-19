Yeri Mua acusa a Carolina Miranda de agredirla en “La Casita” de Bad Bunny

La influencer y cantante Yeri Mua denunció públicamente a la actriz Carolina Miranda por una presunta agresión física ocurrida durante la más reciente función del concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, mientras ambas se encontraban en el área conocida como “La Casita”.

A través de sus historias de Instagram, Yeri relató que su experiencia en el espectáculo fue desagradable, asegurando que Miranda la empujó de forma constante durante el show, aparentemente con la intención de llamar la atención del artista puertorriqueño.

Según explicó, otras mujeres presentes en la misma zona reservada para invitados especiales del ámbito artístico y deportivo también habrían sido afectadas por la actitud de la actriz, quien al igual que ella formaba parte del grupo VIP de la gira “Debí tirar más fotos”.

“Durante todo el concierto se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera. Desde que me vio no paró”, expresó Yeri Mua, visiblemente molesta, al referirse al comportamiento que atribuye a Miranda.

La cantante destacó, en contraste, el apoyo y la actitud solidaria de la actriz Samadhi Zendejas, quien según dijo se mostró empática ante la situación.

Finalmente, Yeri reiteró que el comportamiento no fue aislado ni dirigido solo hacia ella, sino que varias asistentes habrían sido empujadas de manera reiterada durante el concierto, lo que calificó como innecesario e incómodo en un evento de esa magnitud.