Michel Brukirer y Club de Leones llevan ayuda a familias de escasos recursos en Sosúa

Bartolo García

SOSÚA, PUERTO PLATA. El empresario y dirigente del Club de Leones, Michel Brukirer, encabezó una nueva jornada de asistencia social en diversas comunidades vulnerables de Sosúa, reafirmando su compromiso con el bienestar de las familias de escasos recursos de esta demarcación.

Acompañado por miembros de la organización, Brukirer recorrió varios sectores apartados y de difícil acceso, donde compartió directamente con residentes y conoció de cerca las necesidades que enfrentan numerosas familias afectadas por las dificultades económicas.

Como parte de la iniciativa, fueron distribuidas cientos de raciones alimenticias de primera necesidad, con el objetivo de contribuir al sustento de los hogares más necesitados y aliviar el impacto que representa el aumento del costo de la vida para muchas comunidades.

Los beneficiarios expresaron su agradecimiento al empresario y al Club de Leones, destacando que este tipo de acciones representan una ayuda significativa para familias que enfrentan múltiples desafíos y que, en ocasiones, carecen del apoyo necesario para cubrir sus necesidades básicas.

Asimismo, líderes comunitarios valoraron la sensibilidad mostrada por Brukirer y la institución, resaltando que estas jornadas fortalecen la esperanza y la solidaridad en sectores donde muchas personas luchan diariamente por mejorar sus condiciones de vida.

Con esta nueva intervención social, el Club de Leones y Michel Brukirer continúan fortaleciendo su labor humanitaria en Puerto Plata, llevando asistencia directa a quienes más lo necesitan y promoviendo acciones que contribuyen al bienestar y desarrollo de las comunidades más vulnerables de Sosúa.

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