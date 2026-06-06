Casa Museo Hermanas Mirabal celebra los 99 años de Ana Antonia “Tono” Rosario

Bartolo García

Salcedo. La Casa Museo Hermanas Mirabal celebró con alegría el cumpleaños número 99 de Ana Antonia Rosario, conocida cariñosamente como “Tono”, una mujer que forma parte de la historia y la memoria de una de las familias más emblemáticas de la República Dominicana.

Reconocida por su dedicación y compromiso, Tono desempeñó un papel importante en la crianza, el cuidado y el acompañamiento de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, dejando una huella imborrable en quienes conocieron de cerca su entrega y cariño.

Desde la institución destacaron que su ejemplo representa valores como la ternura, la solidaridad y el servicio, cualidades que contribuyeron a la formación de generaciones comprometidas con la justicia, la dignidad y el bienestar colectivo.

La Casa Museo resaltó que la vida de Ana Antonia Rosario constituye un testimonio de amor y dedicación, convirtiéndola en una figura apreciada por la familia Mirabal y por quienes preservan el legado histórico de las heroínas dominicanas.

En el marco de esta significativa fecha, familiares, allegados y representantes de la institución expresaron su gratitud por el valioso aporte de Tono, deseándole salud, bienestar y muchas bendiciones al arribar a sus 99 años de vida.

La Casa Museo Hermanas Mirabal extendió sus más sinceras felicitaciones a Ana Antonia Rosario, destacando que su trayectoria es motivo de orgullo y celebración para todos aquellos que valoran la memoria y el legado de las Hermanas Mirabal. #eljacaguero #CasaMuseoHermanasMirabal #AnaAntoniaRosario #Tono #HermanasMirabal #Salcedo #HistoriaDominicana #LegadoMirabal