Yeison Jiménez soñó tres veces con el accidente aéreo en el que murió

El cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció este sábado junto a otras cinco personas en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá, había contado hace apenas 20 días en televisión que en varias ocasiones soñó con tragedias aéreas, incluso con una en la que perdía la vida.

Durante una entrevista en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, el artista relató que en tres sueños se veía envuelto en accidentes de avión. En dos de ellos lograba advertir al piloto a tiempo, evitando una tragedia tras una falla técnica. Sin embargo, en uno de esos sueños el desenlace era fatal y su muerte aparecía reflejada en las noticias.

“En uno de los sueños sí nos habíamos matado y salíamos por las noticias”, expresó entonces, en una declaración que hoy cobra un fuerte impacto tras lo ocurrido.

Jiménez, de 34 años, murió junto a cuatro miembros de su equipo y el piloto cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Paipa, con destino a Medellín, desde donde continuaría hacia una presentación en Marinilla.

En otra entrevista, el artista explicó que dos de esos sueños ocurrieron durante una gira en España y que uno coincidía con un momento muy sensible de su vida, a pocos días del nacimiento de su hijo. También recordó un episodio real en el que una aeronave en la que viajaba tuvo una falla en uno de sus motores y debió regresar de emergencia al aeropuerto Olaya Herrera, en Medellín, experiencia que lo marcó profundamente.

Originario de Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Venía de una destacada participación en la Feria de Manizales y tenía una agenda llena de conciertos, incluyendo una próxima presentación en el estadio El Campín de Bogotá.

Con temas como Aventurero, Vete y Mi venganza, el intérprete se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música popular colombiana, llevando el género a escenarios masivos y a un público cada vez más amplio.