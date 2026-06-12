Federación Dominicana de Bádminton anuncia el Torneo Nacional Santo Domingo 2026 en el Parque del Este

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Bádminton inaugurará este sábado (10:00 A.M.) el Torneo Nacional Santo Domingo 2026 en las categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19, certamen que se llevará a cabo desde el 12 al 14 de este mes en el Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este, en Santo Domingo Este.

La información fue suministrada por el presidente de la FEDOBAD, Nelson Javier Ozuna, quien resaltó el gran entusiasmo existente entre los competidores.

El torneo cuenta con el auspicio del Ministerio de Deportes (MIDEREC), Comité Olímpico Dominicano, Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), a través del Ministerio de Educación (MINERD); Badminton Panam y la BWF (Molivo Press).