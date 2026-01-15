Yayo Sanz Lovatón lidera diálogo con comercio y mipymes

Santo Domingo. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, sostuvo un encuentro con representantes de diversas asociaciones del sector comercio y de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), con el objetivo de mantener un diálogo permanente que permita fortalecer el comercio y promover alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo productivo del país.

Durante la reunión, el ministro Sanz Lovatón escuchó las propuestas y preocupaciones planteadas por los representantes del sector en relación con temas clave para su crecimiento y consolidación. En ese sentido, destacó la voluntad del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader de continuar colaborando estrechamente con el sector privado, fomentando un entorno favorable para el crecimiento económico y el fortalecimiento del comercio y las Mipymes.

Entre los temas que se abordaron en el encuentro, está la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sobre la cual el ministro Sanz Lovatón se comprometió a ser mediador entre las Mipymes, las autoridades gubernamentales y los legisladores con la finalidad de mantener un diálogo plural y transparente, para llegar a soluciones que favorezcan a todos.

Asimismo, Sanz Lovatón aseguró que dará seguimiento a los planteamientos realizados, reafirmando su compromiso de trabajar de manera conjunta para buscar soluciones a las problemáticas que enfrenta el sector.

Por su parte, los representantes de las asociaciones participantes valoraron positivamente la apertura y disposición del ministro para escuchar sus inquietudes, y manifestaron su respaldo a los esfuerzos del Gobierno orientados a consolidar la estabilidad económica y elevar la competitividad nacional.

En ese contexto, Iván García, representante de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), expresó su agradecimiento al ministro Sanz Lovatón. “Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, agradecemos infinitamente al ministro Sanz Lovatón, quien siempre ha sido un funcionario que escucha los reclamos del sector comercio importador. Cuando fue director de Aduanas y ahora como ministro de Industria, Comercio y Mipymes, nos está escuchando y está en la disposición de resolver las problemáticas y situaciones que se presentan en el sector comercio y Mipymes”, señaló.

En la reunión participaron, además por la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) el vicepresidente Raymond Ulloa; secretario general Félix Rodríguez; por la FDC Nordeste, su vicepresidente Juan María García. Por la Unión de Farmacias estuvo Carlos Berges; de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), la directora ejecutiva, Isabel Puig; por el sector Supermercados, Pablo Adon; del sector Detallista, Ricardo Rosario, y de la Asociación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas (ADPYME), Jenny Rubiera.

El encuentro forma parte de los esfuerzos del MICM por fortalecer la comunicación y cooperación con los distintos actores del sector productivo nacional.