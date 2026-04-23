Tribunal Constitucional impulsa formación de periodistas en justicia constitucional

Bartolo García

Santiago.– El Tribunal Constitucional inició una nueva edición del Diplomado en Derecho y Justicia Constitucional para Comunicadores, una propuesta formativa dirigida a periodistas, líderes de opinión y profesionales de los medios, con el objetivo de fortalecer la comprensión y difusión de las decisiones judiciales en el país.

La apertura del programa se realizó con el panel “La comunicación efectiva de las decisiones constitucionales”, en el que participaron los magistrados Manuel Ulises Bonnelly Vega y Sonia Díaz Inoa, junto al presidente y director del periódico Diario Libre, Aníbal de Castro, y el abogado, periodista y profesor Carlos Manuel Estrella.

Durante sus palabras de motivación, el magistrado Bonnelly Vega, juez coordinador del Centro de Estudios Constitucionales, explicó que este diplomado busca ofrecer herramientas que permitan a los comunicadores interpretar de forma adecuada el lenguaje jurídico de las sentencias emitidas por el alto tribunal.

La magistrada Sonia Díaz Inoa destacó la importancia de que las decisiones constitucionales lleguen con claridad a la ciudadanía y subrayó que los periodistas cumplen un papel esencial como intermediarios entre el tribunal y la población. Señaló que, aunque las sentencias se redactan en lenguaje técnico, corresponde a la prensa hacer comprensible su contenido.

Asimismo, consideró necesario que el propio Tribunal Constitucional avance hacia un lenguaje más claro, moderno y accesible, tomando como referencia modelos como el de Colombia, donde las sentencias suelen acompañarse de resúmenes explicativos en términos sencillos para facilitar su comprensión.

Por su parte, Bonnelly Vega reconoció que muchas veces los errores de interpretación surgen también por la complejidad del propio lenguaje judicial, por lo que insistió en que el tribunal debe asumir una mayor función pedagógica y acercar sus decisiones no solo a los periodistas, sino a toda la población.

El director de Diario Libre, Aníbal de Castro, abordó los desafíos que enfrentan los medios al momento de cubrir sentencias constitucionales y afirmó que el periodista necesita disciplina, lectura completa del documento y un razonamiento claro para traducir correctamente los elementos noticiosos de una decisión judicial.

Mientras tanto, Carlos Manuel Estrella sostuvo que el comunicador funciona como una “correa de transmisión del mensaje”, encargado de convertir el lenguaje técnico en información útil y comprensible para el ciudadano común. El diplomado tendrá una duración de dos meses, combinará encuentros presenciales y virtuales, y concluirá con la presentación de un proyecto final por parte de los participantes.